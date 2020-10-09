Бывший тренер Металлиста-1925 стал спортивным директором Буковины

Андрей Демченко будет работать в клубе из Черновцов

  • 09.10.2020 13:15
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Бывший тренер Металлиста-1925 стал спортивным директором Буковины
© ФК Металлист 1925. Андрей Демченко

Экс-главный тренер «Металлиста 1925» Андрей Демченко стал спортивным директором черновицкой «Буковины». Эту информацию подтвердил сам специалист.
 
«Сначала в «Буковине» я был тренером-консультантом рулевого Степана Маковийчука. Считаю, что мы совместными усилиями проделали большой объем работы: сейчас черновицкая команда неплохо укомплектована, у нее появился свой рисунок игры, ее начали уважать.
 
Когда президент клуба Вадим Заяц предложил мне стать спортивным директором, то я почти сразу согласился, хотя раньше не приходилось занимать такую должность. Так что для меня это новый вызов. Главное, что мне интересно. Теперь занят не только тренировочным процессом, но и селекционной работой. В «Буковине» еще несколько позиций нужно усилить и надеюсь, что это удастся сделать с помощью приглашенных свободных агентов.
 
Пока что задача повыситься в классе перед командой не стоит, сейчас важно стабилизировать состав, поставить игру. Тем более, что условия для подготовки «Буковине» созданы надлежащие. А перед началом второго круга может и планы на сезон изменятся», – сказал Демченко.

Отметим, что «Буковина» после пяти туров идет на шестой позиции в турнирной таблице Второй лиги (Группа А).

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Источник — Sport.ua

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