ВИДЕО. Реакция игроков Тоттенхэма на свои рейтинги в FIFA 21

Реакция Деле Алли, Кейна, Ламелы, Регилона, Бергвейна и многих других

  • 09.10.2020 12:51
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ВИДЕО. Реакция игроков Тоттенхэма на свои рейтинги в FIFA 21
© Sport.ua

Уже сегодня, 9 октября, FIFA 21 появится на полках в обычных и цифровых магазинах. В предыдущие 3 дня игрой довольствовались те, кто оформил предзаказ на игру. Каждый год футболисты, геймеры и просто любители поиграть в футбол на компьютере или приставке ждут выход новой части FIFA 21. Немаловажным фактором является обновление рейтингов игроков, которое часто вызывает ожесточенные дискуссии. 
 
В этом видео предлагаем вашему вниманию оценить реакцию футболистов «Тоттенхэма», которые впервые увидели свои рейтинги в новой FIFA 21.

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Источник — Sport.ua

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