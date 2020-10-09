ВИДЕО. Реакция игроков Тоттенхэма на свои рейтинги в FIFA 21

Уже сегодня, 9 октября, FIFA 21 появится на полках в обычных и цифровых магазинах. В предыдущие 3 дня игрой довольствовались те, кто оформил предзаказ на игру. Каждый год футболисты, геймеры и просто любители поиграть в футбол на компьютере или приставке ждут выход новой части FIFA 21. Немаловажным фактором является обновление рейтингов игроков, которое часто вызывает ожесточенные дискуссии.



В этом видео предлагаем вашему вниманию оценить реакцию футболистов «Тоттенхэма», которые впервые увидели свои рейтинги в новой FIFA 21.