В Металлисте 1925 нет зараженных коронавирусом

Поздно вечером 8-го октября «Металлист 1925» получил результаты тестирования на выявление болезни COVID-19.

«Металлист 1925», согласно временным медицинским протоколам, протестовал не только футболистов и тренеров, но и обслуживающий персонал и всех, кто контактирует с главной командой клуба. Все тесты показали отрицательный результат.

Команда собирается на загородной базе в Высоком, где вечером проведет тренировку.