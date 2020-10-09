В Металлисте 1925 нет зараженных коронавирусом

Поздно вечером 8-го октября «Металлист 1925» получил результаты тестирования на выявление болезни COVID-19.
«Металлист 1925», согласно временным медицинским протоколам, протестовал не только футболистов и тренеров, но и обслуживающий персонал и всех, кто контактирует с главной командой клуба. Все тесты показали отрицательный результат.
Команда собирается на загородной базе в Высоком, где вечером проведет тренировку.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.