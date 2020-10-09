Никита ШЕВЧЕНКО: «Нужно забыть поединок с Францией»

27-летний украинский голкипер «Зари» Никита Шевченко поделился впечатлениями о вызове в сборную Украины.

- Я приехал с великолепным настроением. Всегда приятно приезжать в главную команду страны, тем более, после долгого перерыва. Буду готовиться с ребятами, а там — чем смогу, тем и помогу.

- Это хорошая возможность наконец дебютировать в сборной?

- Так и есть. Если тренерский штаб предоставит такую ​​возможность, постараюсь ей воспользоваться.

- В товарищеском матче с Францией сборная Украины пропустила семь мячей. Как думаешь, почему так случилось?

- Как говорится, все бывает впервые. Это футбол. Это опыт. Необходимо проанализировать игру, ошибки, забыть этот поединок и постараться больше такого не повторять.

- Хорошо, что это была товарищеская встреча?

- Конечно. Тем более, что получили взбучку сейчас, перед официальным матчем. Поиграли с хорошей командой, высококлассными футболистами. Все, что ни делается, все к лучшему.