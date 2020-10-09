Трансферная стоимость Лунина выросла

Ориентировочная трансферная стоимость 21-летнего украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина выросла на €300 тысяч.

В апреле 2020-го игрок оценивался в €2,7 миллиона. В октябре 2020-го его ориентировочная стоимость выросла до €3 миллионов.

В текущем сезоне Лунин тренируется в составе «Реала», но пока не провел ни одного официального матча за мадридский клуб.