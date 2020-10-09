Трансферная стоимость Лунина выросла

Украинский голкипер «Реала» подорожал на €300 тысяч

  • 09.10.2020 10:58
  • 1878 просмотров
  • 2 комментария
Трансферная стоимость Лунина выросла
© Instagram. Андрей Лунин

Ориентировочная трансферная стоимость 21-летнего украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина выросла на €300 тысяч.

В апреле 2020-го игрок оценивался в €2,7 миллиона. В октябре 2020-го его ориентировочная стоимость выросла до €3 миллионов.

В текущем сезоне Лунин тренируется в составе «Реала», но пока не провел ни одного официального матча за мадридский клуб.

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Источник — Transfermarkt

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.10.2020 12:11
    0
    Вырастит многократно когда выпускать начнут, впрочем за эти копейки его фиг бы они отдали
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.10.2020 11:49
    +3
    Скорее бы уже сыграл и главное удачно.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.10.2020 11:49
    +3
    Скорее бы уже сыграл и главное удачно.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.10.2020 12:11
    0
    Вырастит многократно когда выпускать начнут, впрочем за эти копейки его фиг бы они отдали
    Ссылка
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