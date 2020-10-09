Манчестер Сити подготовил 5-летний контракт для Де Брюйне

«Манчестер Сити» предлагает полузащитнику Кевину де Брюйне новый контракт.
Как сообщает The Times, стороны близки к соглашению. Ожидается, что Де Брюйне подпишет контракт до 2025 года.
Текущий контракт истекает летом 2023 года.
Напомним, что Кевин Де Брюйне стал лучшим игроком 2019 года в АПЛ.
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Источник — The Times
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