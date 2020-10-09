Сегодня, 8 октября, прошли полуфинальные матчи квалификации Евро-2020. Команды определяют обладателей путевок в финальную часть, которая состоится летом 2021 года.

Северная Ирландия и Словакия разыграют путевку на Евро-2020 по пути B. Босния и Герцеговина, а также Ирландия выбыли из борьбы в серии пенальти.

Евро-2020. Плей-офф квалификации

Полуфиналы. 8 октября

Путь B

21:45. Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Крунич, 14 – Макгинн, 53.

21:45. Словакия – Ирландия – 0:0 (пен. 4:2)

Финал. 12 ноября

Северная Ирландия – Словакия