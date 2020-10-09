Сегодня, 8 октября, прошли полуфинальные матчи квалификации Евро-2020. Команды определяют обладателей путевок в финальную часть, которая состоится летом 2021 года.
Северная Ирландия и Словакия разыграют путевку на Евро-2020 по пути B. Босния и Герцеговина, а также Ирландия выбыли из борьбы в серии пенальти.
Евро-2020. Плей-офф квалификации
Полуфиналы. 8 октября
Путь B
21:45. Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Крунич, 14 – Макгинн, 53.
21:45. Словакия – Ирландия – 0:0 (пен. 4:2)
Финал. 12 ноября
Северная Ирландия – Словакия
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.