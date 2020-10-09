Денис ПОПОВ: «Есть в мыслях, что должок сборной Румынии нужно вернуть»

Команды сыграют в отборе Евро-2021 U-21

  • 09.10.2020 00:06
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Денис ПОПОВ: «Есть в мыслях, что должок сборной Румынии нужно вернуть»
© uaf.ua

9-го октября сборная Украины U-21 в рамках отбора Евро-2021 примет на своем поле Румынию. В первой встречи румыны выиграли 3:0.

Защитник молодежной сборной Украины Денис Попов хочет реванша.

«Такое в подсознании есть, что должок нужно вернуть. Вся команда помнит тот матч, и у всех в голове, что нужно реабилитироваться. Постараться хотя бы».

«Настрой позитивный, но команда молодая, не все сыграны еще в этом составе», - сказал Попов.

Шансы на выход из группы у команды Руслана Ротаня только теоретические

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Источник — Футбол 1/2/3

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