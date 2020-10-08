Евро-2020. Грузия или Северная Македония будут играть в группе с Украиной

Определились финалисты в подгруппе D

  • 08.10.2020 23:41
  • 840 просмотров
  • 3 комментария
Евро-2020. Грузия или Северная Македония будут играть в группе с Украиной
© twitter.com/macedonianfooty

В рамках завершения отбора к Евро-2020 ряд сборных определят последних четырех участников будущего чемпионата Европы. В том числе будет определен последний участник квартета сборных Украины, Нидерландов и Австрии в финальном турнире Евро.

Румыния, которая играла в полуфинале подгруппы A, проиграла Исландии, поэтому в группу сборной Украины на Евро-2020 точно попадет команда, которая выиграет путь D.

Это будет Грузия или Северная Македония, которые в финальном поединке разыграют путевку на Евро-2020 в группу сборной Украины.

В четверг Грузия обыграла Беларусь 1:0, а Северная Македония справилась с Косово 2:1.

Финал состоится 12-го ноября.

Отбор Евро-2020. Путь D

Северная Македония - Косово 2:1
Голы: Кололли, 16 (в свои ворота), Велковски, 33 - Флорен, 29

Грузия - Беларусь 1:0
Гол: Окриашвили, 7 (с пен)

Финал

Грузия - Северная Македония

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Leo69
      Leo69, 08.10.2020 23:50
    +2
    Супер гуд
    Ссылка
    pahentrahen
      pahentrahen, 08.10.2020 23:50
    +3
    при всем уважении, что Грузия, что Сев. Македония слабее Румынии тем более, что игра в Бухаресте. так, что с позитивом) по моему скорее всего будет Сев. Македония
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 08.10.2020 23:44
    +4
    вот и хорошо что румын отцепили...зачем они нам нужны в Бухаресте?)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 08.10.2020 23:44
    +4
    вот и хорошо что румын отцепили...зачем они нам нужны в Бухаресте?)
    Ссылка
    pahentrahen
      pahentrahen, 08.10.2020 23:50
    +3
    при всем уважении, что Грузия, что Сев. Македония слабее Румынии тем более, что игра в Бухаресте. так, что с позитивом) по моему скорее всего будет Сев. Македония
    Ссылка
    Leo69
      Leo69, 08.10.2020 23:50
    +2
    Супер гуд
    Ссылка
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