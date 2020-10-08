Евро-2020. Грузия или Северная Македония будут играть в группе с Украиной

В рамках завершения отбора к Евро-2020 ряд сборных определят последних четырех участников будущего чемпионата Европы. В том числе будет определен последний участник квартета сборных Украины, Нидерландов и Австрии в финальном турнире Евро.
Румыния, которая играла в полуфинале подгруппы A, проиграла Исландии, поэтому в группу сборной Украины на Евро-2020 точно попадет команда, которая выиграет путь D.
Это будет Грузия или Северная Македония, которые в финальном поединке разыграют путевку на Евро-2020 в группу сборной Украины.
В четверг Грузия обыграла Беларусь 1:0, а Северная Македония справилась с Косово 2:1.
Финал состоится 12-го ноября.
Отбор Евро-2020. Путь D
Северная Македония - Косово 2:1
Голы: Кололли, 16 (в свои ворота), Велковски, 33 - Флорен, 29
Грузия - Беларусь 1:0
Гол: Окриашвили, 7 (с пен)
Финал
Грузия - Северная Македония
Источник — Sport.ua
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