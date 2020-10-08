Олимпик вернулся к тренировкам

Донецкая команда активно готовится к будущим матчам

  • 08.10.2020 20:02
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Олимпик вернулся к тренировкам
© ФК Олимпик Донецк

Получив три выходных после победы над «Александрией», в четверг, 8-го октября, олимпийцы вновь вернулись к работе.

Тренировочной сессии предшествовало теоретическое занятие, на котором Игорь Климовский тщательно разобрал матч с «Александрией». Особое внимание наставник «Олимпика» уделил игре в большинстве. Указав на ошибки и подметив позитивные моменты в игре, Климовский представил план тренировки.

Сессия стартовала с 50-минутного занятия в тренажерном зале, где Антон Дяченко приготовил для футболистов ряд непростых упражнений для укрепления мышц.

После зала олимпийцы вышли на тренировочное поле УТБ Счаcтливое, где поработали с мячами и выполнили ряд игровых элементов.

Завтра команда проведет две тренировки, а на воскресенье у олимпийцев запланирована двусторонка. Если найти соперника для контрольного поединка не удастся, футболисты сыграют в футбол между собой.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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