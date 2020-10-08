ФОТО. Месси тренируется в составе сборной Аргентины

33-летний бомбардир «Барселоны» Лионель Месси готовится к ближайшим матчам за сборную Аргентины.
9-го октября Аргентина в рамках отбора на ЧМ-2022 дома сыграет с Эквадором. 13-го октября в поединке отбора на ЧМ-2022 Аргентина на выезде встретится с Боливией.
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