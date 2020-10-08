На матч с Украиной. Тренер сборной Германии взял 23 игрока

Сборная Германии готовится к матчу Лиги наций

  • 08.10.2020 19:28
  • 2461 просмотр
  • 30 комментариев
На матч с Украиной. Тренер сборной Германии взял 23 игрока
© dfb.de

Сборная Германии после ничьей 3:3 с Турцией в контрольном матче отправляется в Украину, где 10-го октября состоится матч Лиги наций.

Наставник Йоахим Лев взял на игру 23 футболиста.

Вратари: Лено (Арсенал), Нойер (Бавария), Трапп (Айнтрахт).

Защитники: Гинтер (Боруссия М), Госенс (Аталанта), Клостерманн, Хальстенберг (Лейпциг), Кох (Лидс), Рюдигер (Челси), Джан (Боруссия Д), Зюле (Бавария).

Хавбеки: Брандт (Боруссия Д), Дракслер (ПСЖ), Гнабри, Горетцка, Киммих (Бавария), Хаверц (Челси), Хоффман, Нойхаус (Боруссия М), Кроос (Реал).

Форварды: Вальдщмидт (Бенфика), Вернер (Челси).

Германия после двух туров Лиги наций набрала 2 очка, у сборной Украины 3 пункта.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.10.2020 21:02
    0
    yuryan, 08.10.2020 20:54
    Я б хотів подивитись на збірну з кротів... хоч 5-6 гравців назбиралось би???
    Тай не було на полі жодного ледаря а-ля Марлос... молоді хлопці, отримали досвід... так клас гравців Франції був в рази вищий... так набили нам 7 м‘ячів в ворота... і що?? Товарняк... подумаєш... з кротами з напів мертвою Іспанією не могли з половини поля вийти своєї... по суті не створили жодного моменту...
    Нагадаю... не тільки кротів не вистачає... а й багатьох гравців основи ДК... і ще нагадаю... що зовсім недавно «мертві» Динамівці яким з дебільшого по 20-23 роки виграли на пів резервом у шахтарівських зірок 3-1.... тому сарказм не доречний... і 7:1 це скоріш програш Шевченка а не гравців... як щоб хтось грав на результат то й тактика була б зовсім іншою...
    Але баранам які й школу не закінчили цього не зрозуміти
    Нагадаю, мертві динамівці 4 раза з 4-ьох програли Шахтарю в чемпіонаті. 0 очок з 12 можливих. В тому числі і принизливі поразки на день міста від немотивованої Шахти.
    Ще раз Шахтар базовий клуб збірної. Крапка. Гравців з Динамо можна викликати, але 2-3 і не більше. Клас граців Динамо дуже низький, джоведено багатьма сезонами в єврокубках
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.10.2020 21:00
    0
    mayakovskiy1, 08.10.2020 20:03
    Пусть боятся. Основа сборной будет из динамовцев. Бущан, Забарый, Миколенко, Шапаренко. Эти ребята обыгрывали сам Гент.
    Но самое главное что снова не будет кротов, этих лузеров, которые вечно тянут вниз сборную. Вон без кротов как хорошо с Францией сыграли. Всего-то 7-1.
    Я этого стеба не понимаю.Сборная это. Ты что считаешь, что с Матвиенко и Кривцовым было бы лучше. Тот же результат был бы.Единственный игрок, который бы был нужен это Марлос.Если бы он с Малиной играл, то было бы интересней.А по остальным в нынешнем состоянии Шахты никто из ее игроков лучше бы не был.
    А еще дополнительно момент:
    Если бы очень захотели,то поехали бы игроки шахты.
    Вот Соломон например в старте Израиля на сегодняшний отбор . А как же самоизоляция?
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 08.10.2020 20:58
    +1
    janu0320, 08.10.2020 20:40
    и ни одного сейва, нахер нужен вратарь который отбивает только то что летит в него.
    Ни одного сейва
    Добре що в мене є можливість подивитись футбол на каналах не кротопомойки... де аналізували матч і говорили що тільки в першому таймі Бущан відбив 4 стовідсодкових...
    Старенький П‘ятов в тик моментах які відбив Бущан, нюхав би хмари....)
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 08.10.2020 20:54
    +2
    mayakovskiy1, 08.10.2020 20:33
    Играли. Еще раз. Счет на табло. 1 раз без кротов топ унижение за всю историю. Отмазки можешь придумывать сколько угодно.
    Но это было ожидаемо. Игроки мертвой команды, которая регулярно сливается то Шкендербеу, то Яблонцу, то Лугано не должны привлекаться в сборную. Это не их уровень. 2-3 человека можно. В основу 1 максимум. Все остальное приводит к тому как и вчера
    Я б хотів подивитись на збірну з кротів... хоч 5-6 гравців назбиралось би???
    Тай не було на полі жодного ледаря а-ля Марлос... молоді хлопці, отримали досвід... так клас гравців Франції був в рази вищий... так набили нам 7 м‘ячів в ворота... і що?? Товарняк... подумаєш... з кротами з напів мертвою Іспанією не могли з половини поля вийти своєї... по суті не створили жодного моменту...
    Нагадаю... не тільки кротів не вистачає... а й багатьох гравців основи ДК... і ще нагадаю... що зовсім недавно «мертві» Динамівці яким з дебільшого по 20-23 роки виграли на пів резервом у шахтарівських зірок 3-1.... тому сарказм не доречний... і 7:1 це скоріш програш Шевченка а не гравців... як щоб хтось грав на результат то й тактика була б зовсім іншою...
    Але баранам які й школу не закінчили цього не зрозуміти
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.10.2020 20:45
    0
    janu0320, 08.10.2020 20:37
    позорно отбивал перед собой постоянно
    Вот сразу видно человека, который ни разу не понимает в вратарском деле. Ты стань и пусть тебе с метра пульнут в твою дурную башку, так ты и руки поднять не успеешь, а не то, чтобы отбить в сторону.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:40
    0
    con clusion, 08.10.2020 20:14
    А что позорного Бущан пропустил? Расстрелы сплошные...
    и ни одного сейва, нахер нужен вратарь который отбивает только то что летит в него.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:38
    0
    easterly, 08.10.2020 20:22
    А вы кроты как всегда решили на чужом ху ю в рай въехать?) Так он уже давно внутри вас и это только начало - бумеранг штука болезненная
    скорее вы на чужой ху.ю в рай хотите уехать, при этом не затыкаясь вонять в сторону кротов.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:37
    0
    con clusion, 08.10.2020 20:14
    А что позорного Бущан пропустил? Расстрелы сплошные...
    позорно отбивал перед собой постоянно
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.10.2020 20:33
    0
    easterly, 08.10.2020 20:24
    Твоя девочка вчера верещала что на 50 лет. Чего ты скромничаешь? Да хоть 100-0. Меня лично товарняки не колышут ни на миллиметр - дайте результат в офе. А с испанцами кроты играли, не помнишь?
    Играли. Еще раз. Счет на табло. 1 раз без кротов топ унижение за всю историю. Отмазки можешь придумывать сколько угодно.
    Но это было ожидаемо. Игроки мертвой команды, которая регулярно сливается то Шкендербеу, то Яблонцу, то Лугано не должны привлекаться в сборную. Это не их уровень. 2-3 человека можно. В основу 1 максимум. Все остальное приводит к тому как и вчера
    Ссылка
    easterly
      easterly, 08.10.2020 20:24
    0
    mayakovskiy1, 08.10.2020 20:22
    В сборной и с кротами в том числе был 1-2 игрока Динамо. Не более. Вот тогда был результат. А сломался Зина и не приехали кроты, сразу топ унижение за 30 лет.
    Твоя девочка вчера верещала что на 50 лет. Чего ты скромничаешь? Да хоть 100-0. Меня лично товарняки не колышут ни на миллиметр - дайте результат в офе. А с испанцами кроты играли, не помнишь?
    Ссылка
    easterly
      easterly, 08.10.2020 20:22
    -1
    janu0320, 08.10.2020 20:09
    Никиту Шевченко не просто так вызвали, сомневаюсь что бущан будет второй раз подряд позорится, а жаль.
    А вы кроты как всегда решили на чужом ху ю в рай въехать?) Так он уже давно внутри вас и это только начало - бумеранг штука болезненная
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.10.2020 20:22
    -1
    easterly, 08.10.2020 20:18
    По факту - состав дубля Челси в студию.
    Сборная вышла и с кротами в том числе - так правильней звучит, не правда ли?
    И где написано\утверждено документально, что Шапа, Забарный, Миколенко звёзды?
    И да - Витя свой гол забил, как и раньше в прежних матчах. Напомнить? Или извилина памяти закончилась?
    В сборной и с кротами в том числе был 1-2 игрока Динамо. Не более. Вот тогда был результат. А сломался Зина и не приехали кроты, сразу топ унижение за 30 лет.
    Ссылка
    UZminaj
    online
      UZminaj, 08.10.2020 20:20
    -1
    опять нам кино для дорослих покажуть
    Ссылка
    easterly
      easterly, 08.10.2020 20:18
    +1
    mayakovskiy1, 08.10.2020 20:14
    Чисто гипотетически Динамо влетало дублю Челси 0-5 дома. А по факту сборная с кротами вышла в Лигу А. Хлопнув чемпиона Европы. И никогда, еще раз никогда не пропускала 7))) Только вышли звезды Динамы и сразу топ результат))
    По факту - состав дубля Челси в студию.
    Сборная вышла и с кротами в том числе - так правильней звучит, не правда ли?
    И где написано\утверждено документально, что Шапа, Забарный, Миколенко звёзды?
    И да - Витя свой гол забил, как и раньше в прежних матчах. Напомнить? Или извилина памяти закончилась?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 20:15
    -1
    mayakovskiy1, 08.10.2020 20:13
    Против них будут звезды цыганоболида. Они обыгрывали АЗ и Гент. Поэтому не вижу смысла переживать за исход. Тем более точно не будет Пяткина, Степашки, и пенсионеров Марлоса с Мораесом. Наконец-то только динамовцы и воспитанники клуба
    Это сборная Ковида. Им можно играть по умолчанию.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.10.2020 20:14
    -1
    easterly, 08.10.2020 20:11
    Ну, кроты чисто гипотетически влетали той же сб Германии в виде Баварии 8-0. Всё же 7-1 проиграть чемпиону мира почётней
    Чисто гипотетически Динамо влетало дублю Челси 0-5 дома. А по факту сборная с кротами вышла в Лигу А. Хлопнув чемпиона Европы. И никогда, еще раз никогда не пропускала 7))) Только вышли звезды Динамы и сразу топ результат))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 20:14
    0
    janu0320, 08.10.2020 20:09
    Никиту Шевченко не просто так вызвали, сомневаюсь что бущан будет второй раз подряд позорится, а жаль.
    А что позорного Бущан пропустил? Расстрелы сплошные...
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.10.2020 20:13
    -1
    con clusion, 08.10.2020 20:10
    Один только перечень клубов, где играют немцы, приводит в уныние
    Против них будут звезды цыганоболида. Они обыгрывали АЗ и Гент. Поэтому не вижу смысла переживать за исход. Тем более точно не будет Пяткина, Степашки, и пенсионеров Марлоса с Мораесом. Наконец-то только динамовцы и воспитанники клуба
    Ссылка
    easterly
      easterly, 08.10.2020 20:11
    -3
    mayakovskiy1, 08.10.2020 20:03
    Пусть боятся. Основа сборной будет из динамовцев. Бущан, Забарый, Миколенко, Шапаренко. Эти ребята обыгрывали сам Гент.
    Но самое главное что снова не будет кротов, этих лузеров, которые вечно тянут вниз сборную. Вон без кротов как хорошо с Францией сыграли. Всего-то 7-1.
    Ну, кроты чисто гипотетически влетали той же сб Германии в виде Баварии 8-0. Всё же 7-1 проиграть чемпиону мира почётней
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 20:10
    0
    Один только перечень клубов, где играют немцы, приводит в уныние
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 08.10.2020 20:54
    +2
    mayakovskiy1, 08.10.2020 20:33
    Играли. Еще раз. Счет на табло. 1 раз без кротов топ унижение за всю историю. Отмазки можешь придумывать сколько угодно.
    Но это было ожидаемо. Игроки мертвой команды, которая регулярно сливается то Шкендербеу, то Яблонцу, то Лугано не должны привлекаться в сборную. Это не их уровень. 2-3 человека можно. В основу 1 максимум. Все остальное приводит к тому как и вчера
    Я б хотів подивитись на збірну з кротів... хоч 5-6 гравців назбиралось би???
    Тай не було на полі жодного ледаря а-ля Марлос... молоді хлопці, отримали досвід... так клас гравців Франції був в рази вищий... так набили нам 7 м‘ячів в ворота... і що?? Товарняк... подумаєш... з кротами з напів мертвою Іспанією не могли з половини поля вийти своєї... по суті не створили жодного моменту...
    Нагадаю... не тільки кротів не вистачає... а й багатьох гравців основи ДК... і ще нагадаю... що зовсім недавно «мертві» Динамівці яким з дебільшого по 20-23 роки виграли на пів резервом у шахтарівських зірок 3-1.... тому сарказм не доречний... і 7:1 це скоріш програш Шевченка а не гравців... як щоб хтось грав на результат то й тактика була б зовсім іншою...
    Але баранам які й школу не закінчили цього не зрозуміти
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.10.2020 20:03
    +2
    Пусть боятся. Основа сборной будет из динамовцев. Бущан, Забарый, Миколенко, Шапаренко. Эти ребята обыгрывали сам Гент.
    Но самое главное что снова не будет кротов, этих лузеров, которые вечно тянут вниз сборную. Вон без кротов как хорошо с Францией сыграли. Всего-то 7-1.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 08.10.2020 20:58
    +1
    janu0320, 08.10.2020 20:40
    и ни одного сейва, нахер нужен вратарь который отбивает только то что летит в него.
    Ни одного сейва
    Добре що в мене є можливість подивитись футбол на каналах не кротопомойки... де аналізували матч і говорили що тільки в першому таймі Бущан відбив 4 стовідсодкових...
    Старенький П‘ятов в тик моментах які відбив Бущан, нюхав би хмари....)
    Ссылка
    easterly
      easterly, 08.10.2020 20:18
    +1
    mayakovskiy1, 08.10.2020 20:14
    Чисто гипотетически Динамо влетало дублю Челси 0-5 дома. А по факту сборная с кротами вышла в Лигу А. Хлопнув чемпиона Европы. И никогда, еще раз никогда не пропускала 7))) Только вышли звезды Динамы и сразу топ результат))
    По факту - состав дубля Челси в студию.
    Сборная вышла и с кротами в том числе - так правильней звучит, не правда ли?
    И где написано\утверждено документально, что Шапа, Забарный, Миколенко звёзды?
    И да - Витя свой гол забил, как и раньше в прежних матчах. Напомнить? Или извилина памяти закончилась?
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 08.10.2020 20:07
    +1
    mayakovskiy1, 08.10.2020 20:03
    Пусть боятся. Основа сборной будет из динамовцев. Бущан, Забарый, Миколенко, Шапаренко. Эти ребята обыгрывали сам Гент.
    Но самое главное что снова не будет кротов, этих лузеров, которые вечно тянут вниз сборную. Вон без кротов как хорошо с Францией сыграли. Всего-то 7-1.
    круто пояснив, дякуємо
    Ссылка
    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 08.10.2020 19:57
    +1
    Без Мюллера сборная Германии смотрится неадекватно. Это как Аргентина без Месси или Португалия без Роналду.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 19:41
    +1
    с шевой уже фантастикой будет нечто подобное повторить
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 19:39
    +1
    janu0320, 08.10.2020 19:36
    ладно ладно, пизжу, играли мы с Германией товарняк тоже 3-3 вроде, из того матча помню только дальний гол Сергея Назаренко.
    дополнение, нагуглил тот матч Голы: Ярмоленко, 28, Коноплянка, 36, Назаренко, 45 - Кроос, 38, Рольфес, 65, Мюллер, 77
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.10.2020 21:02
    0
    yuryan, 08.10.2020 20:54
    Я б хотів подивитись на збірну з кротів... хоч 5-6 гравців назбиралось би???
    Тай не було на полі жодного ледаря а-ля Марлос... молоді хлопці, отримали досвід... так клас гравців Франції був в рази вищий... так набили нам 7 м‘ячів в ворота... і що?? Товарняк... подумаєш... з кротами з напів мертвою Іспанією не могли з половини поля вийти своєї... по суті не створили жодного моменту...
    Нагадаю... не тільки кротів не вистачає... а й багатьох гравців основи ДК... і ще нагадаю... що зовсім недавно «мертві» Динамівці яким з дебільшого по 20-23 роки виграли на пів резервом у шахтарівських зірок 3-1.... тому сарказм не доречний... і 7:1 це скоріш програш Шевченка а не гравців... як щоб хтось грав на результат то й тактика була б зовсім іншою...
    Але баранам які й школу не закінчили цього не зрозуміти
    Нагадаю, мертві динамівці 4 раза з 4-ьох програли Шахтарю в чемпіонаті. 0 очок з 12 можливих. В тому числі і принизливі поразки на день міста від немотивованої Шахти.
    Ще раз Шахтар базовий клуб збірної. Крапка. Гравців з Динамо можна викликати, але 2-3 і не більше. Клас граців Динамо дуже низький, джоведено багатьма сезонами в єврокубках
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.10.2020 21:00
    0
    mayakovskiy1, 08.10.2020 20:03
    Пусть боятся. Основа сборной будет из динамовцев. Бущан, Забарый, Миколенко, Шапаренко. Эти ребята обыгрывали сам Гент.
    Но самое главное что снова не будет кротов, этих лузеров, которые вечно тянут вниз сборную. Вон без кротов как хорошо с Францией сыграли. Всего-то 7-1.
    Я этого стеба не понимаю.Сборная это. Ты что считаешь, что с Матвиенко и Кривцовым было бы лучше. Тот же результат был бы.Единственный игрок, который бы был нужен это Марлос.Если бы он с Малиной играл, то было бы интересней.А по остальным в нынешнем состоянии Шахты никто из ее игроков лучше бы не был.
    А еще дополнительно момент:
    Если бы очень захотели,то поехали бы игроки шахты.
    Вот Соломон например в старте Израиля на сегодняшний отбор . А как же самоизоляция?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.10.2020 20:45
    0
    janu0320, 08.10.2020 20:37
    позорно отбивал перед собой постоянно
    Вот сразу видно человека, который ни разу не понимает в вратарском деле. Ты стань и пусть тебе с метра пульнут в твою дурную башку, так ты и руки поднять не успеешь, а не то, чтобы отбить в сторону.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:40
    0
    con clusion, 08.10.2020 20:14
    А что позорного Бущан пропустил? Расстрелы сплошные...
    и ни одного сейва, нахер нужен вратарь который отбивает только то что летит в него.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:38
    0
    easterly, 08.10.2020 20:22
    А вы кроты как всегда решили на чужом ху ю в рай въехать?) Так он уже давно внутри вас и это только начало - бумеранг штука болезненная
    скорее вы на чужой ху.ю в рай хотите уехать, при этом не затыкаясь вонять в сторону кротов.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:37
    0
    con clusion, 08.10.2020 20:14
    А что позорного Бущан пропустил? Расстрелы сплошные...
    позорно отбивал перед собой постоянно
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.10.2020 20:33
    0
    easterly, 08.10.2020 20:24
    Твоя девочка вчера верещала что на 50 лет. Чего ты скромничаешь? Да хоть 100-0. Меня лично товарняки не колышут ни на миллиметр - дайте результат в офе. А с испанцами кроты играли, не помнишь?
    Играли. Еще раз. Счет на табло. 1 раз без кротов топ унижение за всю историю. Отмазки можешь придумывать сколько угодно.
    Но это было ожидаемо. Игроки мертвой команды, которая регулярно сливается то Шкендербеу, то Яблонцу, то Лугано не должны привлекаться в сборную. Это не их уровень. 2-3 человека можно. В основу 1 максимум. Все остальное приводит к тому как и вчера
    Ссылка
    easterly
      easterly, 08.10.2020 20:24
    0
    mayakovskiy1, 08.10.2020 20:22
    В сборной и с кротами в том числе был 1-2 игрока Динамо. Не более. Вот тогда был результат. А сломался Зина и не приехали кроты, сразу топ унижение за 30 лет.
    Твоя девочка вчера верещала что на 50 лет. Чего ты скромничаешь? Да хоть 100-0. Меня лично товарняки не колышут ни на миллиметр - дайте результат в офе. А с испанцами кроты играли, не помнишь?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 20:14
    0
    janu0320, 08.10.2020 20:09
    Никиту Шевченко не просто так вызвали, сомневаюсь что бущан будет второй раз подряд позорится, а жаль.
    А что позорного Бущан пропустил? Расстрелы сплошные...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 20:10
    0
    Один только перечень клубов, где играют немцы, приводит в уныние
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.10.2020 19:43
    0
    Зачем так много игроков брать,хватит и десять
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.10.2020 19:37
    0
    Тренер сборной Германии взял 23 игрока.. а мог ведь смело брать и 3 игрока. Этих было бы достаточно для победы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности