На матч с Украиной. Тренер сборной Германии взял 23 игрока

Сборная Германии после ничьей 3:3 с Турцией в контрольном матче отправляется в Украину, где 10-го октября состоится матч Лиги наций.
Наставник Йоахим Лев взял на игру 23 футболиста.
Вратари: Лено (Арсенал), Нойер (Бавария), Трапп (Айнтрахт).
Защитники: Гинтер (Боруссия М), Госенс (Аталанта), Клостерманн, Хальстенберг (Лейпциг), Кох (Лидс), Рюдигер (Челси), Джан (Боруссия Д), Зюле (Бавария).
Хавбеки: Брандт (Боруссия Д), Дракслер (ПСЖ), Гнабри, Горетцка, Киммих (Бавария), Хаверц (Челси), Хоффман, Нойхаус (Боруссия М), Кроос (Реал).
Форварды: Вальдщмидт (Бенфика), Вернер (Челси).
Германия после двух туров Лиги наций набрала 2 очка, у сборной Украины 3 пункта.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Тай не було на полі жодного ледаря а-ля Марлос... молоді хлопці, отримали досвід... так клас гравців Франції був в рази вищий... так набили нам 7 м‘ячів в ворота... і що?? Товарняк... подумаєш... з кротами з напів мертвою Іспанією не могли з половини поля вийти своєї... по суті не створили жодного моменту...
Нагадаю... не тільки кротів не вистачає... а й багатьох гравців основи ДК... і ще нагадаю... що зовсім недавно «мертві» Динамівці яким з дебільшого по 20-23 роки виграли на пів резервом у шахтарівських зірок 3-1.... тому сарказм не доречний... і 7:1 це скоріш програш Шевченка а не гравців... як щоб хтось грав на результат то й тактика була б зовсім іншою...
Але баранам які й школу не закінчили цього не зрозуміти
Ще раз Шахтар базовий клуб збірної. Крапка. Гравців з Динамо можна викликати, але 2-3 і не більше. Клас граців Динамо дуже низький, джоведено багатьма сезонами в єврокубках
Но самое главное что снова не будет кротов, этих лузеров, которые вечно тянут вниз сборную. Вон без кротов как хорошо с Францией сыграли. Всего-то 7-1.
А еще дополнительно момент:
Если бы очень захотели,то поехали бы игроки шахты.
Вот Соломон например в старте Израиля на сегодняшний отбор . А как же самоизоляция?
Добре що в мене є можливість подивитись футбол на каналах не кротопомойки... де аналізували матч і говорили що тільки в першому таймі Бущан відбив 4 стовідсодкових...
Старенький П‘ятов в тик моментах які відбив Бущан, нюхав би хмари....)
Но это было ожидаемо. Игроки мертвой команды, которая регулярно сливается то Шкендербеу, то Яблонцу, то Лугано не должны привлекаться в сборную. Это не их уровень. 2-3 человека можно. В основу 1 максимум. Все остальное приводит к тому как и вчера
Тай не було на полі жодного ледаря а-ля Марлос... молоді хлопці, отримали досвід... так клас гравців Франції був в рази вищий... так набили нам 7 м‘ячів в ворота... і що?? Товарняк... подумаєш... з кротами з напів мертвою Іспанією не могли з половини поля вийти своєї... по суті не створили жодного моменту...
Нагадаю... не тільки кротів не вистачає... а й багатьох гравців основи ДК... і ще нагадаю... що зовсім недавно «мертві» Динамівці яким з дебільшого по 20-23 роки виграли на пів резервом у шахтарівських зірок 3-1.... тому сарказм не доречний... і 7:1 це скоріш програш Шевченка а не гравців... як щоб хтось грав на результат то й тактика була б зовсім іншою...
Але баранам які й школу не закінчили цього не зрозуміти
Но это было ожидаемо. Игроки мертвой команды, которая регулярно сливается то Шкендербеу, то Яблонцу, то Лугано не должны привлекаться в сборную. Это не их уровень. 2-3 человека можно. В основу 1 максимум. Все остальное приводит к тому как и вчера
Сборная вышла и с кротами в том числе - так правильней звучит, не правда ли?
И где написано\утверждено документально, что Шапа, Забарный, Миколенко звёзды?
И да - Витя свой гол забил, как и раньше в прежних матчах. Напомнить? Или извилина памяти закончилась?
Сборная вышла и с кротами в том числе - так правильней звучит, не правда ли?
И где написано\утверждено документально, что Шапа, Забарный, Миколенко звёзды?
И да - Витя свой гол забил, как и раньше в прежних матчах. Напомнить? Или извилина памяти закончилась?
Но самое главное что снова не будет кротов, этих лузеров, которые вечно тянут вниз сборную. Вон без кротов как хорошо с Францией сыграли. Всего-то 7-1.
Но это было ожидаемо. Игроки мертвой команды, которая регулярно сливается то Шкендербеу, то Яблонцу, то Лугано не должны привлекаться в сборную. Это не их уровень. 2-3 человека можно. В основу 1 максимум. Все остальное приводит к тому как и вчера
Тай не було на полі жодного ледаря а-ля Марлос... молоді хлопці, отримали досвід... так клас гравців Франції був в рази вищий... так набили нам 7 м‘ячів в ворота... і що?? Товарняк... подумаєш... з кротами з напів мертвою Іспанією не могли з половини поля вийти своєї... по суті не створили жодного моменту...
Нагадаю... не тільки кротів не вистачає... а й багатьох гравців основи ДК... і ще нагадаю... що зовсім недавно «мертві» Динамівці яким з дебільшого по 20-23 роки виграли на пів резервом у шахтарівських зірок 3-1.... тому сарказм не доречний... і 7:1 це скоріш програш Шевченка а не гравців... як щоб хтось грав на результат то й тактика була б зовсім іншою...
Але баранам які й школу не закінчили цього не зрозуміти
Но самое главное что снова не будет кротов, этих лузеров, которые вечно тянут вниз сборную. Вон без кротов как хорошо с Францией сыграли. Всего-то 7-1.
Добре що в мене є можливість подивитись футбол на каналах не кротопомойки... де аналізували матч і говорили що тільки в першому таймі Бущан відбив 4 стовідсодкових...
Старенький П‘ятов в тик моментах які відбив Бущан, нюхав би хмари....)
Сборная вышла и с кротами в том числе - так правильней звучит, не правда ли?
И где написано\утверждено документально, что Шапа, Забарный, Миколенко звёзды?
И да - Витя свой гол забил, как и раньше в прежних матчах. Напомнить? Или извилина памяти закончилась?
Но самое главное что снова не будет кротов, этих лузеров, которые вечно тянут вниз сборную. Вон без кротов как хорошо с Францией сыграли. Всего-то 7-1.
Тай не було на полі жодного ледаря а-ля Марлос... молоді хлопці, отримали досвід... так клас гравців Франції був в рази вищий... так набили нам 7 м‘ячів в ворота... і що?? Товарняк... подумаєш... з кротами з напів мертвою Іспанією не могли з половини поля вийти своєї... по суті не створили жодного моменту...
Нагадаю... не тільки кротів не вистачає... а й багатьох гравців основи ДК... і ще нагадаю... що зовсім недавно «мертві» Динамівці яким з дебільшого по 20-23 роки виграли на пів резервом у шахтарівських зірок 3-1.... тому сарказм не доречний... і 7:1 це скоріш програш Шевченка а не гравців... як щоб хтось грав на результат то й тактика була б зовсім іншою...
Але баранам які й школу не закінчили цього не зрозуміти
Ще раз Шахтар базовий клуб збірної. Крапка. Гравців з Динамо можна викликати, але 2-3 і не більше. Клас граців Динамо дуже низький, джоведено багатьма сезонами в єврокубках
Но самое главное что снова не будет кротов, этих лузеров, которые вечно тянут вниз сборную. Вон без кротов как хорошо с Францией сыграли. Всего-то 7-1.
А еще дополнительно момент:
Если бы очень захотели,то поехали бы игроки шахты.
Вот Соломон например в старте Израиля на сегодняшний отбор . А как же самоизоляция?
Но это было ожидаемо. Игроки мертвой команды, которая регулярно сливается то Шкендербеу, то Яблонцу, то Лугано не должны привлекаться в сборную. Это не их уровень. 2-3 человека можно. В основу 1 максимум. Все остальное приводит к тому как и вчера
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