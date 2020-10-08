Коркишко вернется в Днепр-1

Хавбек покинул клуб два месяца назад

  • 08.10.2020 18:59
  • 439 просмотров
  • 1 комментарий
Коркишко вернется в Днепр-1
© Footboom. Дмитрий Коркишко

Украинский полузащитник Дмитрий Коркишко в ближайшее время вернется в «Днепр-1». С 30-летним игроков будет подписан контракт как минимум до конца 2020 года.

«Днепр-1» решил расстаться с Коркишко в начале августа. За два месяца 30-летний хавбек не сумел найти себе новый клуб.

В прошлом сезоне на счету Коркишко 4 гола и 3 ассиста в 24 матчах за «Днепр-1».

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Источник — Фан-сайт ФК Днепр

(1 голос)

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Комментарии
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 19:32
    0
    а смысл
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 19:32
    0
    а смысл
    Ссылка
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