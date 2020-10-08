Коркишко вернется в Днепр-1

Украинский полузащитник Дмитрий Коркишко в ближайшее время вернется в «Днепр-1». С 30-летним игроков будет подписан контракт как минимум до конца 2020 года.

«Днепр-1» решил расстаться с Коркишко в начале августа. За два месяца 30-летний хавбек не сумел найти себе новый клуб.

В прошлом сезоне на счету Коркишко 4 гола и 3 ассиста в 24 матчах за «Днепр-1».