Коркишко вернется в Днепр-1

Украинский полузащитник Дмитрий Коркишко в ближайшее время вернется в «Днепр-1». С 30-летним игроков будет подписан контракт как минимум до конца 2020 года.
«Днепр-1» решил расстаться с Коркишко в начале августа. За два месяца 30-летний хавбек не сумел найти себе новый клуб.
В прошлом сезоне на счету Коркишко 4 гола и 3 ассиста в 24 матчах за «Днепр-1».
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Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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