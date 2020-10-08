Манор СОЛОМОН: «Я знаю всю нецензурную брань на русском»

21-летний израильский полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал о своем уровне знания иностранных языков.

– Тренер вратарей «Шахтера» Антониу Феррейра рассказывал, что его научили говорить «Донбасс порожняк не гонит». Вас украинские игроки чему-то научили?

– Я знаю разные веселые слова и практически всю нецензурную брань на русском. Собственно, это первые слова, которые я сразу выучил. Думаю, вы и так знаете, насколько это непростая речь. Но я уже могу понять смысл разговора, когда мои партнеры по команде говорят между собой.

Паулу Фонсека и весь его штаб говорили на английском. В команде Луиша Каштру тоже все знают английский. Мистер говорит на нем, но не идеально, поэтому Витор Северино помогает с переводом, когда это нужно. В большинстве случаев мы с тренером говорим половину на английском, а половину на португальском.

Английский не мой родной язык, но он был всегда важен для меня. Я начал учить его, когда мне было 7-8 лет. И уделял ему больше внимания, чем математике и литературе.

– На пресс-конференции после «Вольфсбурга» после моего вопроса вы сказали «Дякую». Объясните.

– Мне кажется, украинцы начинают тебя больше уважать, если ты говоришь на украинском. Я понял, что вопрос прозвучал на украинском, а не на русском. Я уже понимаю разницу между ними. Именно поэтому я сказал «Дякую». Пожалуй, это единственное слово, которое я знаю на украинском.