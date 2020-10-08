Манор СОЛОМОН: «Я знаю всю нецензурную брань на русском»

Футболист «Шахтера» похвастался своими языковыми познаниями

  • 08.10.2020 18:59
  • 683 просмотра
  • 5 комментариев
Манор СОЛОМОН: «Я знаю всю нецензурную брань на русском»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

21-летний израильский полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал о своем уровне знания иностранных языков.

– Тренер вратарей «Шахтера» Антониу Феррейра рассказывал, что его научили говорить «Донбасс порожняк не гонит». Вас украинские игроки чему-то научили?
– Я знаю разные веселые слова и практически всю нецензурную брань на русском. Собственно, это первые слова, которые я сразу выучил. Думаю, вы и так знаете, насколько это непростая речь. Но я уже могу понять смысл разговора, когда мои партнеры по команде говорят между собой.

Паулу Фонсека и весь его штаб говорили на английском. В команде Луиша Каштру тоже все знают английский. Мистер говорит на нем, но не идеально, поэтому Витор Северино помогает с переводом, когда это нужно. В большинстве случаев мы с тренером говорим половину на английском, а половину на португальском.

Английский не мой родной язык, но он был всегда важен для меня. Я начал учить его, когда мне было 7-8 лет. И уделял ему больше внимания, чем математике и литературе.

– На пресс-конференции после «Вольфсбурга» после моего вопроса вы сказали «Дякую». Объясните.
– Мне кажется, украинцы начинают тебя больше уважать, если ты говоришь на украинском. Я понял, что вопрос прозвучал на украинском, а не на русском. Я уже понимаю разницу между ними. Именно поэтому я сказал «Дякую». Пожалуй, это единственное слово, которое я знаю на украинском.

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Источник — Трибуна

(8 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 19:32
    0
    Alexander Киев, 08.10.2020 19:27
    Какие же больные люди эти глоры еб*ные. Вот типичный петикантроп - Алесандр Шевченко, который сидит на сайте и кроме как выср*ть парочку гнилых слов, ни на что не способен. А ведь этот срач не интересно читать.. да и мнение о клубе портится, когда вот такие дятлы пишут ересь. Пожалуй, лучше бы тебя А.Шевченко - на собаку поменяли, чем родили и не воспитали
    Да, уж. Не судьба у Шевченко засохнуть на трусах своего папы. Но его мама молодец - пальчиком дала жизнь этой пиздюшке
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 08.10.2020 19:29
    0
    Даже я не знаю ВСЮ
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 19:27
    0
    Манор СОЛОМОН: «Я знаю всю нецензурную брань на русском»
    весомое достижение
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.10.2020 19:27
    0
    Какие же больные люди эти глоры еб*ные. Вот типичный петикантроп - Алесандр Шевченко, который сидит на сайте и кроме как выср*ть парочку гнилых слов, ни на что не способен. А ведь этот срач не интересно читать.. да и мнение о клубе портится, когда вот такие дятлы пишут ересь. Пожалуй, лучше бы тебя А.Шевченко - на собаку поменяли, чем родили и не воспитали
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.10.2020 19:16
    0
    Учи мову еврей, а то не НСК пойдешь, а в парк, который возле метро Дорогожичи находиться
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 19:32
    0
    Alexander Киев, 08.10.2020 19:27
    Какие же больные люди эти глоры еб*ные. Вот типичный петикантроп - Алесандр Шевченко, который сидит на сайте и кроме как выср*ть парочку гнилых слов, ни на что не способен. А ведь этот срач не интересно читать.. да и мнение о клубе портится, когда вот такие дятлы пишут ересь. Пожалуй, лучше бы тебя А.Шевченко - на собаку поменяли, чем родили и не воспитали
    Да, уж. Не судьба у Шевченко засохнуть на трусах своего папы. Но его мама молодец - пальчиком дала жизнь этой пиздюшке
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 08.10.2020 19:29
    0
    Даже я не знаю ВСЮ
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 19:27
    0
    Манор СОЛОМОН: «Я знаю всю нецензурную брань на русском»
    весомое достижение
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.10.2020 19:27
    0
    Какие же больные люди эти глоры еб*ные. Вот типичный петикантроп - Алесандр Шевченко, который сидит на сайте и кроме как выср*ть парочку гнилых слов, ни на что не способен. А ведь этот срач не интересно читать.. да и мнение о клубе портится, когда вот такие дятлы пишут ересь. Пожалуй, лучше бы тебя А.Шевченко - на собаку поменяли, чем родили и не воспитали
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.10.2020 19:16
    0
    Учи мову еврей, а то не НСК пойдешь, а в парк, который возле метро Дорогожичи находиться
    Ссылка
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