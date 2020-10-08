Рух просматривает экс-игрока молодежной сборной Украины

24-летний полузащитник Бека Вачиберадзе может продолжить карьеру в «Рухе». Сейчас он находится на просмотре в львовском клубе.

Сейчас украинский хавбек грузинского происхождения является свободным агентом. 5 октября он расторг контракт с клубом второго дивизиона Бельгии «Ломмел».

Вачиберадзе является воспитанником «Черноморца» и «Шахтера». На его счету 13 голов в 53 матчах за молодежные сборные Украины разных возрастных категорий.