Игроки Ворсклы пройдут тест на коронавирус

Первая команда «Ворсклы» через два дня возобновит свой тренировочный процесс.
В субботу, 10-го октября, ворсклянам предстоит сдача планового теста на наличие коронавирусной болезни COVID-19.
В ближайшем официальном матче, который состоится 18-го октября, полтавскую команду ждет выезд в Киев на игру против донецкого «Олимпика». А через тур — домашняя игра с донецким «Шахтером» (базовая дата — 24-е октября).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Ворскла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.