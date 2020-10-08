Месси может покинуть Барселону в январе

Вторая часть саги вокруг Лионеля Месси?

  • 08.10.2020 16:23
  • 1825 просмотров
  • 1 комментарий
Месси может покинуть Барселону в январе
© twitter.com/FCBarcelona

Лионель Месси может покинуть «Барселону» уже в январе 2021 года, на полгода раньше до истечения срока его контракта с каталонским клубом.

«Барселона» сейчас испытывает серьезные экономические трудности, из-за чего может пойти на сокращение зарплат игроков. Это является нарушением условий контракта, и Месси хочет этим воспользоваться, чтобы покинуть «Барселону».

Месси уже пытался покинуть «Барселону» во время летнего трансферного окна, однако клуб отказался отпускать игрока.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 08.10.2020 16:37
    0
    А раньше нельзя?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 08.10.2020 16:37
    0
    А раньше нельзя?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности