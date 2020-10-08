Месси может покинуть Барселону в январе

Лионель Месси может покинуть «Барселону» уже в январе 2021 года, на полгода раньше до истечения срока его контракта с каталонским клубом.
«Барселона» сейчас испытывает серьезные экономические трудности, из-за чего может пойти на сокращение зарплат игроков. Это является нарушением условий контракта, и Месси хочет этим воспользоваться, чтобы покинуть «Барселону».
Месси уже пытался покинуть «Барселону» во время летнего трансферного окна, однако клуб отказался отпускать игрока.
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Источник — Marca
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