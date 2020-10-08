Футбол на Туманном Альбионе. Офсайд, сэр! Новый подарок фанам от Parimatch

Как футбол в Великобритании

  • 08.10.2020 14:39
  • 57 просмотров
  • 0 комментариев
Футбол на Туманном Альбионе. Офсайд, сэр! Новый подарок фанам от Parimatch

Все знают, что футбол появился на Туманном Альбионе, но мало кто может сказать, почему именно англичан называют родоначальниками игры миллионов. Ответ на этот вопрос кроется на страницах новой книги Артема Франкова “Футбол на Туманном Альбионе. Офсайд, сэр!”, которая вышла при поддержке Parimatch.

Читатели смогут узнать, как был организован первый футбольный турнир, когда  состоялся первый матч национальных сборных и как рождались настоящие британские дерби. Кроме экскурса в историю, болельщики  прочитают и о современном периоде английской Премьер-лиги, в частности, каким был путь к успеху Юргена Клоппа.

Книга написана для широкого круга любителей футбола, хотя, конечно, особенно полезна будет для тех, кто интересуется историей футбола в целом и английского в частности. Это уже не первое издание, которое вышло свет благодаря Parimatch. В онлайн-библиотеке компании, которая абсолютно бесплатно доступна болельщикам, уже есть три книги о Гвардиоле (Pep's City, Пеп. Конфиденциально, Эволюция Гвардиолы), книга об истории Лиги чемпионов, о немецком футболе (Футбол идет на север) и о великих футболистах в истории игры миллионов (Футбол по центру).

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности