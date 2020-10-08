Заря проведет контрольный матч с Ингульцом

В субботу у «Зари» запланирован товарищеский поединок. На стадионе «Торпедо» в Запорожье луганчане сыграет с футбольным клубом «Ингулец». Встреча начнётся в 15:00.



Отметим, что до четверга у игроков «Зари» были выходные дни. Сегодня команда собралась на базе, чтобы провести две тренировки.



В шестом туре «Заря» сыграет дома с «Колосом» (17 октября), «Ингулец» – на выезде с «Александрией» (18 октября).