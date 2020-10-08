ВИДЕО. Куртуа, Асенсио, Каземиро и Карвахаль заполняют свои карточки в FIFA

В этом видео футболисты мадридского «Реала» Тибо Куртуа, Марко Асенсио, Дани Карвахаль и Каземиро посмотрят свои самые первые карточки в серии игр FIFA, определят кто из них сильнее в тех или иных показателях, а так же составят рейтинговые карточки друг друга.