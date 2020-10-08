Экс-игрок сборной Украины планирует открыть футбольную академию

Артем Федецкий занят интересным проектом

  • 08.10.2020 11:38
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Экс-игрок сборной Украины планирует открыть футбольную академию
© football-youth.com

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился планами на ближайшее будущее.
 
«Хотя я уже и распрощался с большим футболом, однако стараюсь сохранять боевую спортивную форму, поэтому выступаю за луцкую команду «Вотранс» в аматорском чемпионате Украины. Если повезет, то может в перспективе заслужу вызов в сборную Украины среди ветеранов.
 
Также сейчас активно занят одним интересным проектом: хочу открыть футбольную академию в Луцке, где я и делал первые шаги в этом виде спорта. Определенные наработки уже имеются, есть и необходимый опыт, ведь я выпускник академии донецкого «Шахтера» и в курсе, как нужно организовать работу, чтобы она была эффективной.
 
Футбол дал мне в жизни очень много, и пришло время возвращать долги. Постараюсь, чтобы юные футболисты были обеспечены надлежащими условиями для прогресса, а в перспективе самые талантливые среди них выступали за сборную Украины», – сказал Федецкий.
 
Напомним, что в активе Артема Федецкого 53 матча, сыгранных в составе национальной сборной Украины. Футболист известен по выступлениям за «Карпаты», ФК «Харьков», «Арсенал» (Киев), «Шахтер», «Днепр», «Дармштадт».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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