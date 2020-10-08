Рамос побил рекорд Касильяса в сборной Испании

Сборные Португалии и Испании сыграли вничью в товарищеском матче в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 0:0.
В этой игре Серхио Рамос вышел на поле на 82-й минуте. Таким образом, Рамос провел на поле в футболке Испании 13340 минут. Таким образом 34-летний Рамос установил новый рекорд по этому показателю.
Ранее рекордсменом по минутам был Икер Касильяс, который провел на поле в составе сборной 13336 минут.
Для этого Рамосу понадобилось 173 матча, что является рекордом среди игроков сборной Испании. 39-летний Касильяс, неигравший с лета 2016 года, провел за национальную команду 167 игр.
1️⃣3️⃣3️⃣4️⃣0️⃣— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 7, 2020
Esa es la espectacular cifra de minutos jugados por @SergioRamos con nuestra camiseta, más que nadie en la historia.
🔝¡¡Y VA A IR MÁS, CAPITÁN!!🔝#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/EKuHLrbCA1
Источник — Sport.ua
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