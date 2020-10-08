Родригеш забил, но не спас Люксембург от поражения в матче с Лихтенштейном

Нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш сыграл за сборную Люксембурга в товарищеской встрече с командой Лихтенштейна.

Матч закончился поражением Люксембурга - 1:2. Родригеш вышел на поле на 64-й минуте матча, когда его команда уступала со счетом 0:2. Жерсон отметился голом на 72-й минуте, реализовав пенальти.

Отметим, что это был 28-й матч Родригеша за сборную Люксембурга.