Челси отдал ван Гинкела в ПСВ

27-летний полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел вернется в ПСВ Эйндховен в аренду на сезон 2020/2021.
Голландский полузащитник проведет в этом клубе уже третий сезон, а ранее он дважды становился с ПСВ чемпионом Нидерландов в 2016-м и 2018-м годах, причем в последнем случае в качестве капитана команды.
Ван Гинкел возвращается на родину два года спустя после своего последнего матча, поскольку ему понадобился длительный восстановительный период из-за травмы колена.
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Источник — ФК Челси
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