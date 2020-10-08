Челси отдал ван Гинкела в ПСВ

27-летний полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел вернется в ПСВ Эйндховен в аренду на сезон 2020/2021.

Голландский полузащитник проведет в этом клубе уже третий сезон, а ранее он дважды становился с ПСВ чемпионом Нидерландов в 2016-м и 2018-м годах, причем в последнем случае в качестве капитана команды.

Ван Гинкел возвращается на родину два года спустя после своего последнего матча, поскольку ему понадобился длительный восстановительный период из-за травмы колена.