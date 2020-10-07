За сборную Украины впервые сыграл игрок Десны

За все годы в рядах национальной команды выступали футболисты из 27 украинских клубов

  • 07.10.2020 23:24
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За сборную Украины впервые сыграл игрок Десны
© uaf.ua

В матче с Францией в рядах нашей национальной дружины дебютировал 21-летний защитник «Десны» Ефим Конопля. Он стал игроком 27-го украинского клуба, чьи полпреды защищали цвета главной команды страны.

К слову, среди всех коллективов, выступавших в УПЛ не менее трех сезонов, только 9 не делегировали в сборную ни одного футболиста. Это - «Александрия», «Буковина», «Верес», «Волынь», «Львов», «Николаев», «Оболонь», алчевская и каменская «Стали».

Премьерные матчи представителей украинских клубов в национальной сборной

Клуб

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Счет

Динамо

29.04.1992

ТМ

Сергей КОВАЛЕЦ

Венгрия (д)

1:3

 

29.04.1992

ТМ

Игорь КУТЕПОВ

Венгрия (д)

1:3

 

29.04.1992

ТМ

Олег ЛУЖНЫЙ

Венгрия (д)

1:3

 

29.04.1992

ТМ

Олег САЛЕНКО

Венгрия (д)

1:3

Днепр

29.04.1992

ТМ

Сергей БЕЖЕНАР

Венгрия (д)

1:3

Черноморец

29.04.1992

ТМ

Юрий НИКИФОРОВ

Венгрия (д)

1:3

 

29.04.1992

ТМ

Сергей ТРЕТЬЯК

Венгрия (д)

1:3

 

29.04.1992

ТМ

Илья ЦЫМБАЛАРЬ

Венгрия (д)

1:3

 

29.04.1992

ТМ

Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ

Венгрия (д)

1:3

Шахтер

29.04.1992

ТМ

Сергей ПОГОДИН

Венгрия (д)

1:3

Металлист

28.06.1992

ТМ

Александр ПОМАЗУН

США (г)

0:0

Нива Т

28.06.1992

ТМ

Игорь ПОКИДЬКО

США (г)

0:0

Таврия

28.06.1992

ТМ

Юрий ГУДИМЕНКО

США (г)

0:0

Торпедо

28.06.1992

ТМ

Александр БОНДАРЕНКО

США (г)

0:0

Прикарпатье

28.06.1992

ТМ

Ярослав ВАТАМАНЮК

США (г)

0:0

Металлург З

26.08.1992

ТМ

Юрий ДУДНИК

Венгрия (г)

1:2

Кремень

28.10.1992

ТМ

Игорь ЖАБЧЕНКО

Беларусь (г)

1:1

Карпаты

28.10.1992

ТМ

Дмитрий ТОПЧИЕВ

Беларусь (г)

1:1

Борисфен

16.10.1993

ТМ

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

США (г)

2:1

Темп

25.05.1994

ТМ

Сергей СКАЧЕНКО

Беларусь (д)

3:1

Нива В

07.09.1994

ЧЕ

Сергей НАГОРНЯК

Литва (д)

0:2

Звезда

25.03.1995

ЧЕ

Юрий МАРТЫНОВ

Хорватия (г)

0:4

Арсенал/ЦСКА

06.09.1995

ЧЕ

Андрей ГУСИН

Литва (г)

3:1

Кривбасс

18.08.1999

ТМ

Александр ПАЛЯНИЦА

Болгария (д)

1:1

Металлург Д

15.08.2001

ТМ

Сергей ШИЩЕНКО

Латвия (г)

1:0

Говерла

21.03.2002

ТМ

Александр РАДЧЕНКО

Япония (г)

0:1

Мариуполь

21.03.2002

ТМ

Александр РЫКУН

Япония (г)

0:1

Харьков

12.10.2005

ТМ

Александр ЯЦЕНКО

Япония (д)

1:0

Ворскла

24.05.2008

ТМ

Григорий ЯРМАШ

Голландия (г)

0:3

Севастополь

02.06.2013

ТМ

Александр КОВПАК

Камерун (д)

0:0

Заря

14.08.2013

ТМ

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Израиль (д)

2:0

Олимпик

10.11.2017

ТМ

Артем ШАБАНОВ

Словакия (д)

2:1

Десна

07.10.2020

ТМ

Ефим КОНОПЛЯ

Франция (г)

:

ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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