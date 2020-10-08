Тоже получили полную корзину. Италия забила Молдове шесть мячей

Сборная Италии в товарищеском матче 7 октября во Флоренции обыграла команду Молдовы со счетом 6:0.
Дублем отметился Стефан Эль-Шаарави, еще по разу отличились Брайан Кристанте, Франческо Капуто, Доменико Берарди, а также Вячеслав Посмак, забивший в свои ворота.
Товарищеский матч
Италия – Молдова – 6:0
Голы: Кристанте, 19, Капуто, 23, Эль-Шаарави, 30, 45+1, Посмак, 38 (автогол), Берарди, 72.
Италия: Сиригу (Краньо, 67), Бираги (Эмерсон, 66), Ачерби, Манчини, Бонавентура (Сенси, 68), Кристанте, Локателли, Лаццари, Эль-Шаарави (Грифо, 67), Капуто (Лазанья, 75), Берарди (Кин, 75).
Молдова: Кошелев (Намашко, 46), Армаш, Посмак, Карп (Епуряну, 28), Крэчун (Рябчук, 46), Марандичи (Мудрак, 46), Суворов (Кочук, 46), Ионицэ, Рацэ, Плэтикэ, Николаэску (Милинчяну, 79).
Предупреждения: Карп, 3. Рацэ, 77.
Судья: Зиберт (Германия).
Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
Источник — Sport.ua
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