Италия
6:0
Молдова
07.10.2020, FT

Тоже получили полную корзину. Италия забила Молдове шесть мячей

Дублем у итальянцев во Флоренции отметился Стефан Эль-Шаарави

  • 08.10.2020 00:45
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Тоже получили полную корзину. Италия забила Молдове шесть мячей
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Сборная Италии в товарищеском матче 7 октября во Флоренции обыграла команду Молдовы со счетом 6:0.

Дублем отметился Стефан Эль-Шаарави, еще по разу отличились Брайан Кристанте, Франческо Капуто, Доменико Берарди, а также Вячеслав Посмак, забивший в свои ворота.

Товарищеский матч

Италия  Молдова  6:0

Голы: Кристанте, 19, Капуто, 23, Эль-Шаарави, 30, 45+1,  Посмак, 38 (автогол), Берарди, 72.

Италия: Сиригу (Краньо, 67), Бираги (Эмерсон, 66), Ачерби, Манчини, Бонавентура (Сенси, 68), Кристанте, Локателли, Лаццари, Эль-Шаарави (Грифо, 67), Капуто (Лазанья, 75), Берарди (Кин, 75).

Молдова: Кошелев (Намашко, 46), Армаш, Посмак, Карп (Епуряну, 28), Крэчун (Рябчук, 46), Марандичи (Мудрак, 46), Суворов (Кочук, 46), Ионицэ, Рацэ, Плэтикэ, Николаэску (Милинчяну, 79).

Предупреждения: Карп, 3. Рацэ, 77.

Судья: Зиберт (Германия).

Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

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Источник — Sport.ua

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