Георгий Бущан стал 27-м вратарем в истории сборной Украины

Бущан - 10-й голкипер «Динамо», выступавший за национальную команду

  • 07.10.2020 22:38
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Георгий Бущан стал 27-м вратарем в истории сборной Украины
© uaf.ua

В поединке против Франции ворота сборной Украины впервые защищал Георгий Бущан. Он стал 27-м голкипером за все годы, задействованным в рядах национальной дружины, в том числе 10-м, представлявшим в главной команде страны «Динамо».

Десятка вратарей киевлян провела за сборную в общей сложности 116 матчей. Причем львиная доля в этом показателе принадлежит Александру Шовковскому, который до недавнего времени являлся рекордсменом национальной команде среди коллег по амплуа - 92 игры.

Вратари «Динамо», выступавшие за национальную сборную Украины

 

Вратарь

Дебют

Ранг

Соперник

Счет

Матчи*

1.

Игорь КУТЕПОВ

29.04.1992

ТМ

Венгрия (д)

1:3

4

2.

Андрей КОВТУН

27.04.1993

ТМ

Израиль (д)

1:1

2

3.

Валерий ВОРОБЬЕВ

27.08.1994

ТМ

ОАЭ (н)

1:1

1

4.

Александр ШОВКОВСКИЙ

13.11.1994

ЧЕ

Эстония (д)

3:0

92

5.

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

31.05.2000

ТМ

Англия (г)

0:2

2

6.

Виталий РЕВА

06.10.2001

ЧМ

Польша (г)

1:1

9

7.

Станислав БОГУШ

19.11.2008

ТМ

Норвегия (д)

1:0

2

8.

Максим КОВАЛЬ

01.06.2012

ТМ

Австрия (г)

2:3

2

9.

Денис БОЙКО

16.11.2018

ЛН

Словакия (г)

1:4

1

10.

Георгий БУЩАН

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

:

1

* всего в сборной, представляя «Динамо».

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.10.2020 23:01
    0
    Бойко в своем первом матче пропустил 4,
    а Бущан 1,2,3,4....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.10.2020 23:01
    0
    Бойко в своем первом матче пропустил 4,
    а Бущан 1,2,3,4....
    Ссылка
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