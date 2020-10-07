Георгий Бущан стал 27-м вратарем в истории сборной Украины

В поединке против Франции ворота сборной Украины впервые защищал Георгий Бущан. Он стал 27-м голкипером за все годы, задействованным в рядах национальной дружины, в том числе 10-м, представлявшим в главной команде страны «Динамо».
Десятка вратарей киевлян провела за сборную в общей сложности 116 матчей. Причем львиная доля в этом показателе принадлежит Александру Шовковскому, который до недавнего времени являлся рекордсменом национальной команде среди коллег по амплуа - 92 игры.
Вратари «Динамо», выступавшие за национальную сборную Украины
|
|
Вратарь
|
Дебют
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Матчи*
|
1.
|
Игорь КУТЕПОВ
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
4
|
2.
|
Андрей КОВТУН
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Израиль (д)
|
1:1
|
2
|
3.
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
27.08.1994
|
ТМ
|
ОАЭ (н)
|
1:1
|
1
|
4.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Эстония (д)
|
3:0
|
92
|
5.
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
31.05.2000
|
ТМ
|
Англия (г)
|
0:2
|
2
|
6.
|
Виталий РЕВА
|
06.10.2001
|
ЧМ
|
Польша (г)
|
1:1
|
9
|
7.
|
Станислав БОГУШ
|
19.11.2008
|
ТМ
|
Норвегия (д)
|
1:0
|
2
|
8.
|
Максим КОВАЛЬ
|
01.06.2012
|
ТМ
|
Австрия (г)
|
2:3
|
2
|
9.
|
Денис БОЙКО
|
16.11.2018
|
ЛН
|
Словакия (г)
|
1:4
|
1
|
10.
|
Георгий БУЩАН
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Франция (г)
|
:
|
1
* всего в сборной, представляя «Динамо».
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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