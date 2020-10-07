Георгий Бущан стал 27-м вратарем в истории сборной Украины

В поединке против Франции ворота сборной Украины впервые защищал Георгий Бущан. Он стал 27-м голкипером за все годы, задействованным в рядах национальной дружины, в том числе 10-м, представлявшим в главной команде страны «Динамо».

Десятка вратарей киевлян провела за сборную в общей сложности 116 матчей. Причем львиная доля в этом показателе принадлежит Александру Шовковскому, который до недавнего времени являлся рекордсменом национальной команде среди коллег по амплуа - 92 игры.

Вратари «Динамо», выступавшие за национальную сборную Украины

Вратарь Дебют Ранг Соперник Счет Матчи* 1. Игорь КУТЕПОВ 29.04.1992 ТМ Венгрия (д) 1:3 4 2. Андрей КОВТУН 27.04.1993 ТМ Израиль (д) 1:1 2 3. Валерий ВОРОБЬЕВ 27.08.1994 ТМ ОАЭ (н) 1:1 1 4. Александр ШОВКОВСКИЙ 13.11.1994 ЧЕ Эстония (д) 3:0 92 5. Вячеслав КЕРНОЗЕНКО 31.05.2000 ТМ Англия (г) 0:2 2 6. Виталий РЕВА 06.10.2001 ЧМ Польша (г) 1:1 9 7. Станислав БОГУШ 19.11.2008 ТМ Норвегия (д) 1:0 2 8. Максим КОВАЛЬ 01.06.2012 ТМ Австрия (г) 2:3 2 9. Денис БОЙКО 16.11.2018 ЛН Словакия (г) 1:4 1 10. Георгий БУЩАН 07.10.2020 ТМ Франция (г) : 1

* всего в сборной, представляя «Динамо».

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.