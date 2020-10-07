18-летний Забарный стал одним из самых молодых дебютантов сборной Украины

В поединке с Францией в рядах сборной Украины дебютировал 18-летний защитник «Динамо» Илья Забарный. Он стал шестым футболистом, сыгравшим первый матч за главную команду страны в этом возрасте. Причем более раннюю премьеру, чем у Ильи, имел только Сергей Ребров.

К слову, Забарный ко всему прочему стал первым игроком национальной сборной, родившимся в ХХI веке (1 сентября 2002 года).

Самые молодые дебютанты национальной сборной Украины

Возраст Игрок Дебют Ранг Соперник Счет 18 лет 24 дня Сергей РЕБРОВ 27.06.1992 ТМ США (г) 0:0 18 лет 36 дней Илья ЗАБАРНЫЙ 07.10.2020 ТМ Франция (г) : 18 лет 177 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 25.03.1995 ЧЕ Хорватия (г) 0:4 18 лет 301 день Александр ЗИНЧЕНКО 12.10.2015 ЧЕ Испания (д) 0:1 18 лет 304 дня Виталий ЛИСИЦКИЙ 14.02.2001 ТМ Грузия (г) 0:0 18 лет 363 дня Виктор ЦЫГАНКОВ 12.11.2016 ЧМ Финляндия (д) 1:0 19 лет 23 дня Геннадий ЗУБОВ 05.10.1996 ЧМ Португалия (д) 2:1 19 лет 35 дней Андрей ЛУНИН 23.03.2018 ТМ Сауд. Аравия (н) 1:1 19 лет 175 дней Максим КОВАЛЬ 01.06.2012 ТМ Австрия (г) 2:3 19 лет 175 дней Виталий МИКОЛЕНКО 20.11.2018 ТМ Турция (г) 0:0

Футболисты 1992-2002 г.р., первыми сыгравшие за сборную Украины

Г.р. Игрок Клуб Дата Ранг Соперник Счет 1992 Максим КОВАЛЬ Динамо 01.06.2012 ТМ Австрия (г) 2:3 1993 Сергей БОЛБАТ Металлург Д 22.05.2014 ТМ Нигер (д) 2:1 1994 Иван ПЕТРЯК Заря 24.03.2016 ТМ Кипр (д) 1:0 1995 Эдуард СОБОЛЬ Заря 05.09.2016 ЧМ Исландия (д) 1:1 1996 Александр ЗИНЧЕНКО Уфа 12.10.2015 ЧЕ Испания (д) 0:1 1997 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 12.11.2016 ЧМ Финляндия (д) 1:0 1998 Николай ШАПАРЕНКО Динамо 31.05.2018 ТМ Марокко (н) 0:0 1999 Андрей ЛУНИН Заря 23.03.2018 ТМ Сауд. Аравия (н) 1:1 2002 Илья ЗАБАРНЫЙ Динамо 07.10.2020 ТМ Франция (г) :

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.