18-летний Забарный стал одним из самых молодых дебютантов сборной Украины

Защитник киевлян стал первым игроком национальной команды, родившимся в ХХI веке

  • 07.10.2020 22:23
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18-летний Забарный стал одним из самых молодых дебютантов сборной Украины
© ФК Динамо. Илья Забарный

В поединке с Францией в рядах сборной Украины дебютировал 18-летний защитник «Динамо» Илья Забарный. Он стал шестым футболистом, сыгравшим первый матч за главную команду страны в этом возрасте. Причем более раннюю премьеру, чем у Ильи, имел только Сергей Ребров.

К слову, Забарный ко всему прочему стал первым игроком национальной сборной, родившимся в ХХI веке (1 сентября 2002 года).

Самые молодые дебютанты национальной сборной Украины

Возраст

Игрок

Дебют

Ранг

Соперник

Счет

18 лет 24 дня

Сергей РЕБРОВ

27.06.1992

ТМ

США (г)

0:0

18 лет 36 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

:

18 лет 177 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

25.03.1995

ЧЕ

Хорватия (г)

0:4

18 лет 301 день

Александр ЗИНЧЕНКО

12.10.2015

ЧЕ

Испания (д)

0:1

18 лет 304 дня

Виталий ЛИСИЦКИЙ

14.02.2001

ТМ

Грузия (г)

0:0

18 лет 363 дня

Виктор ЦЫГАНКОВ

12.11.2016

ЧМ

Финляндия (д)

1:0

19 лет 23 дня

Геннадий ЗУБОВ

05.10.1996

ЧМ

Португалия (д)

2:1

19 лет 35 дней

Андрей ЛУНИН

23.03.2018

ТМ

Сауд. Аравия (н)

1:1

19 лет 175 дней

Максим КОВАЛЬ

01.06.2012

ТМ

Австрия (г)

2:3

19 лет 175 дней

Виталий МИКОЛЕНКО

20.11.2018

ТМ

Турция (г)

0:0

Футболисты 1992-2002 г.р., первыми сыгравшие за сборную Украины

Г.р.

Игрок

Клуб

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1992

Максим КОВАЛЬ

Динамо

01.06.2012

ТМ

Австрия (г)

2:3

1993

Сергей БОЛБАТ

Металлург Д

22.05.2014

ТМ

Нигер (д)

2:1

1994

Иван ПЕТРЯК

Заря

24.03.2016

ТМ

Кипр (д)

1:0

1995

Эдуард СОБОЛЬ

Заря

05.09.2016

ЧМ

Исландия (д)

1:1

1996

Александр ЗИНЧЕНКО

Уфа

12.10.2015

ЧЕ

Испания (д)

0:1

1997

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

12.11.2016

ЧМ

Финляндия (д)

1:0

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

31.05.2018

ТМ

Марокко (н)

0:0

1999

Андрей ЛУНИН

Заря

23.03.2018

ТМ

Сауд. Аравия (н)

1:1

2002

Илья ЗАБАРНЫЙ

Динамо

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

:

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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