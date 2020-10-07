Шокировали Британию. Молодежка Андорры сыграла вничью с Англией U-21

Молодежная сборная Андорры U-21 сотворила сенсацию в матче отбора Евро-2021 U-21, сыграв вничью с Англией со счетом 3:3.
Андорра на 90+1 минуте забила третий мяч, что принесло ничейный результат.
В группе 3 лидирует сборная Англии (19 очков в 7 матчах), Андорра занимает последнее место (5 очков).
Евро-2021 U-21. Квалификация
Группа 3, 7 октября.
Андорра U21 – Англия U21 – 3:3
Голы: Куку, 28, 76, Гарсия, 90+1 – Дэвис, 45+1, Да Силва, 69, Нкетиа, 82.
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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