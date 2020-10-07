ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября

В четверг, 8 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:00. Грузия - Беларусь 2,25 - 3,15 - 3,75
21:45. Болгария - Венгрия 3,72 - 3,15 - 2,45
21:45. Босния и Герцеговина - С.Ирландия 1,94 - 3,42 - 4,50
21:45. Исландия - Румыния 2,66 - 3,15 - 2,80
21:45. Норвегия - Сербия 2,43 - 3,30 - 3,10
21:45. Словакия - Ирландия 2,71 - 3,35 - 2,95
21:45. Шотландия - Израиль 2,34 - 3,30 - 3,35
22:00. Англия - Уэльс 1,35 - 5,50 - 9,00
Виталий Петровский, Sport.ua
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