Руслан КОСТЫШИН: «Даже не знаю, как выглядит Чибунду»

Наставник «Колоса» – о заявленном за клуб игроке

  • 07.10.2020 20:40
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Руслан КОСТЫШИН: «Даже не знаю, как выглядит Чибунду»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер коваливского «Колоса» Руслан Костышин рассказал, как его подопечные заполнят октябрьскую паузу в чемпионате УПЛ, вызванную участием сборной Украины в международных матчах, а также прокомментировал появление в заявке команды 19-летнего игрока.

«После матча пятого тура с «Мариуполем» команде был предоставлен отдых. Собираемся 8 октября в Коваливке, тренировочный процесс будет проходить на клубном стадионе. Спарринги проводить не планируем, сейчас главное, как следует восстановиться, залечить повреждения. Поскольку команда полностью укомплектована, то в помощи свободных агентов не нуждаемся.

Что могу сказать о Морисе Чибунду, который появился в заявке «Колоса» в последний момент? Если откровенно, то я даже не знаю, как он выглядит. Я отвечаю за главную команду, а этого парня, наверное, пригласили в молодежный состав», - сказал Костышин.

Напомним, что в шестом туре чемпионата УПЛ «Колос» 17 октября сыграет с «Зарей». После пяти туров чемпионата команда Руслана Костышина занимает пятое место в УПЛ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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