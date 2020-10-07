Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Это не та ситуация, о которой я мечтал»

Но вратарь «Челси» считает, что все футболисты сталкиваются с проблемами в своей карьере

  • 07.10.2020 17:21
  • 1034 просмотра
  • 0 комментариев
Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Это не та ситуация, о которой я мечтал»
© ФК Челси. Кепа Аррисабалага и Фрэнк Лэмпард

26-летний испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о своих ошибках и заявил, что не боится конкуренции.

«Я чувствую себя прекрасно, я в отличной форме и уверен в себе.

Конечно, это не та ситуация, о которой я мечтал, или которую предвидел, но, в конце концов, все футболисты проходят через такое в своей карьере. Я уверен, что смогу все изменить своим упорным трудом, я стараюсь делать, что могу, чтобы получить шанс играть», — считает Кепа.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Челси

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности