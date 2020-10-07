Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Это не та ситуация, о которой я мечтал»

26-летний испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о своих ошибках и заявил, что не боится конкуренции.
«Я чувствую себя прекрасно, я в отличной форме и уверен в себе.
Конечно, это не та ситуация, о которой я мечтал, или которую предвидел, но, в конце концов, все футболисты проходят через такое в своей карьере. Я уверен, что смогу все изменить своим упорным трудом, я стараюсь делать, что могу, чтобы получить шанс играть», — считает Кепа.
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Источник — ФК Челси
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