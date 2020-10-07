ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Францией

Сборная Украины продолжает подготовку к товарищескому матчу против национальной команды Франции.
Утром в среду, 7-го октября, «сине-желтые» провели плановую тренировку.
Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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