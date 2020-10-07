Первая лига. Не удалялись только в матче Металлист-1925 - Полесье

Единственный матч пятого тура, в котором была зафиксирована ничья и не показана красная карточка, был сыгран в Харькове, где местный «Металлист 1925» расписал нули с «Полесьем».

«Горняк-Спорт» сыграл самый результативный матч тура. Команда дома разгромила «Ниву» 4:1, которая заканчивала матч вдесятером.

«Николаев» сумел дожать «Авангард», который также завершал встречу в меньшинстве. В последние десять минут корабелы забили победный гол и выиграли второй поединок в сезоне.

«Верес» таки одолел «Кремень» и вырвал у кременчужан три очка. Александр Головко пока играет с переменным успехом, чередуя победы и поражения во главе «Кремня».

Луцкая «Волынь» благодаря дублю Сикорского с пенальти добыла свою первую победу в сезоне. Лучане лишь в пятом туре почувствовали ее на вкус, и это после поражения, двух ничьих и одного пропущенного тура.

«Черноморец» на выезде потерял очки во встрече с «Прикарпатьем». Тем не менее, именно одесситы продолжают возглавлять турнирную таблицу.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 5-й тур

5 октября, понедельник

«Металлист 1925» — «Полесье» — 0:0

6 октября, вторник

«Горняк-Спорт» — «Нива» — 4:1

Гол: Герасимец, 30, Карась, 39, Вовченко, 60 автогол, Мурза, 89 — Волохатый, 32.

Удаление: Ризнык (Н), 75

«Авангард» — «Николаев» — 0:1

Гол: Кушниренко, 82 пенальти.

Удаление: Майборода (А), 75.

«Верес» — «Кремень» — 2:1

Голы: Сергийчук, 45+2 пенальти, Гончаренко, 61 — Кулиш, 23.

Удаление: Зубков (К), 89.

«Волынь» — «Агробизнес» — 2:1

Голы: Сикорский, 19 пенальти, 24 пенальти — Черненко, 72.

Удаление: Косовский (А), 67.

«Прикарпатье» — «Черноморец» — 1:1

Голы: Воробчак, 3 — Лиховидько, 31.

Удаление: Барчук (П), 53.

Турнирная таблица Первой лиги