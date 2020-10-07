Сергей КОВАЛЕВ: «Отсутствие игроков Шахтера скажется на потенциале сборной»

Специалист считает, что у Франции на порядок сильнее подбор футболистов, чем у Украины

  • 07.10.2020 15:16
  • 274 просмотра
  • 3 комментария
Сергей КОВАЛЕВ: «Отсутствие игроков Шахтера скажется на потенциале сборной»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Ковалев

Бывший футболист сборной Украины Сергей Ковалев поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» против национальной команды Франции.

«Проблемы с составом, возникшие из-за отсутствия футболистов «Шахтера», думаю, скажутся на потенциале «сине-желтых». Да, в этих матчах будут заиграны футболисты, которые не так часто попадали в состав, но подбор футболистов у наставника французов на порядок сильнее. Я уверен в одном: команда Андрея Шевченко будет сражаться до конца, но за счет качества игры хозяева смогут добиться максимального результата», — считает Ковалев.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.10.2020 16:01
    0
    janu0320, 07.10.2020 15:31
    да не говори ерунды, сборная стала сильнее, от кротов избавились, вот увидишь как эти несчастные хранцузы насосут от динамовских звёзд.
    Не избавились, а они сами откосили
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 07.10.2020 15:31
    -1
    да не говори ерунды, сборная стала сильнее, от кротов избавились, вот увидишь как эти несчастные хранцузы насосут от динамовских звёзд.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.10.2020 15:20
    +2
    А не этот ли специалист перед матчем с Португалией посыпал голову пеплом?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.10.2020 15:20
    +2
    А не этот ли специалист перед матчем с Португалией посыпал голову пеплом?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.10.2020 16:01
    0
    janu0320, 07.10.2020 15:31
    да не говори ерунды, сборная стала сильнее, от кротов избавились, вот увидишь как эти несчастные хранцузы насосут от динамовских звёзд.
    Не избавились, а они сами откосили
    Ссылка
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