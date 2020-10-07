Сергей КОВАЛЕВ: «Отсутствие игроков Шахтера скажется на потенциале сборной»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Ковалев поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» против национальной команды Франции.

«Проблемы с составом, возникшие из-за отсутствия футболистов «Шахтера», думаю, скажутся на потенциале «сине-желтых». Да, в этих матчах будут заиграны футболисты, которые не так часто попадали в состав, но подбор футболистов у наставника французов на порядок сильнее. Я уверен в одном: команда Андрея Шевченко будет сражаться до конца, но за счет качества игры хозяева смогут добиться максимального результата», — считает Ковалев.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.