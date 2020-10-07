Юрий САК: «Украина не уступит Франции в бойцовских качествах»

Бывший футболист сборной Украины Юрий Сак поделился ожиданиями от товарищеского поединка Франция — Украина.
«Сборная Украины будет уступать в мастерстве, в организации игры. Тем не менее, от «сине-желтых» я жду борьбы. Считаю, что в бойцовских качествах подопечные Андрея Шевченко не уступят своему оппоненту, поскольку в составе наверняка выйдут ребята, не имеющие большого опыта выступлений за национальную команду. Однако психология, на мой взгляд, будет на стороне команды Франции, отсюда и к победе хозяева будут ближе…», — отметил Сак.
Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.
Источник — zbirna.com
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