Юрий САК: «Украина не уступит Франции в бойцовских качествах»

Но психология будет на стороне французов, считает специалист

  • 07.10.2020 14:40
  • 331 просмотр
  • 2 комментария
Юрий САК: «Украина не уступит Франции в бойцовских качествах»
© goldtalant.com.ua. Юрий Сак

Бывший футболист сборной Украины Юрий Сак поделился ожиданиями от товарищеского поединка Франция — Украина.

«Сборная Украины будет уступать в мастерстве, в организации игры. Тем не менее, от «сине-желтых» я жду борьбы. Считаю, что в бойцовских качествах подопечные Андрея Шевченко не уступят своему оппоненту, поскольку в составе наверняка выйдут ребята, не имеющие большого опыта выступлений за национальную команду.  Однако психология, на мой взгляд, будет на стороне команды Франции, отсюда и к победе хозяева будут ближе…», — отметил Сак.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 07.10.2020 15:43
    0
    Украина может и в футбол играть, а не только биться! Жаль, что не основной состав, но не думаю что Французы в этом матче будут рвать. Можно при умной тактике, а Шевченко это может, и в ничью сыграть! Удачи сборной Украины!
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.10.2020 14:49
    +2
    В таком случае надо было сделать акцент на борцах, боксерах и каратистах......
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.10.2020 14:49
    +2
    В таком случае надо было сделать акцент на борцах, боксерах и каратистах......
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 07.10.2020 15:43
    0
    Украина может и в футбол играть, а не только биться! Жаль, что не основной состав, но не думаю что Французы в этом матче будут рвать. Можно при умной тактике, а Шевченко это может, и в ничью сыграть! Удачи сборной Украины!
    Ссылка
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