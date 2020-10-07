ФОТО. Кривцов включил режим Кашпировского

29-летний центральный защитник «Шахтера» Сергей Кривцов, который не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах из-за травмы, придумал, как помочь национальной команде.

«Следующие три матча наша сборная🇺🇦 будет проводить с чемпионами мира разных годов! Вперед, парни!

Включил режим Кашпировского, буду заряжать через экран!», — написал Кривцов.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.