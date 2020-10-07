ФОТО. Кривцов включил режим Кашпировского

29-летний центральный защитник «Шахтера» Сергей Кривцов, который не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах из-за травмы, придумал, как помочь национальной команде.
«Следующие три матча наша сборная🇺🇦 будет проводить с чемпионами мира разных годов! Вперед, парни!
Включил режим Кашпировского, буду заряжать через экран!», — написал Кривцов.
Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.
⠀ Следующие 3 матча наша Сборная🇺🇦 будет проводить с Чемпионами Мира разных годов🇨🇵🇩🇪🇪🇦!Вперед, парни, @uafukraine ! ⠀ Включил режим Кашпировского,буду заряжать через экран!💪🏻😂 ⠀ Наступні 3 матчі на Збірна🇺🇦 проведе з чемпіонами світу різних років🇨🇵🇩🇪🇪🇦! Вперед, хлопці, @uafukraine ! ⠀ Вже увімкнув режим Кашпіровського, буду заряджати через екран!💪😂 #мизбірна
Источник — Instagram
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