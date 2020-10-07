Роман ГРИГОРЧУК: «Задача Шахтера - чемпионский титул и доминирование»

Наставник рассчитывает на титул в Беларуси

  • 07.10.2020 13:53
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Роман ГРИГОРЧУК: «Задача Шахтера - чемпионский титул и доминирование»
© twitter.com/fcshakhterby

Украинский наставник Роман Григорчук, который по ходу сезона в Беларуси заменил Юрия Вернидуба на посту тренера «Шахтера» Солигорск. рассчитывает выиграть титул.

- У вас жестко стоит задача занять первое место с «Шахтером» в этом году?

– Мы имеем на это шансы. И говорить, что не стоит задача... Ну, это было бы абсолютно глупо. Конечно, мы ставим задачу – чемпионство. Но мы понимаем, что наша большая, глобальная цель — быть доминирующей командой в чемпионате Беларуси. Мы понимаем, что для этого нам нужно еще очень много сделать. Мы стараемся уже это делать. Будет хорошо, если мы на пути завоюем чемпионство именно в этом году.

- Вы знаете, что «Шахтер» уже много лет участвует в чемпионской гонке и неизменно ее проигрывает? Почему так происходит? Психология играет здесь роль?

– Могу перечислять вам те вещи, в которых я уверен. И которые обязательны для достижения высоких результатов. Если что-то не получилось, значит, где-то было недоработано. Я, опять же, не могу комментировать и не могу анализировать то, что было до меня. Мы просто понимаем, что на данный момент команда без титулов, но у нас остался один шанс на чемпионство. И мы, конечно же, стараемся этот титул добыть. Но то, что я вижу, наше руководство, наши боссы, наши условия, возможности, которые они создали для команды – они позволяют быть здесь в чемпионате Беларуси доминирующей командой. И при определенных шагах мы можем намного лучше выступать в еврокубках, – сказал Григорчук в эфире «Спорт-кадра».

Команда идет на 3-м месте, отставая от лидера БАТЭ на 3 очка при матче в запасе.

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Источник — Трибуна Беларусь

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