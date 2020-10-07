Украина футбольная. Без явного лидера в Первой и Второй лигах

8 октября в 00:10 на телеканале XSPORT выйдет очередной выпуск программы «Украина футбольная». Экспертом выступит известный футбольный специалист Виктор Догадайло.
В выпуске:
- Лидеры теряют, их конкуренты - набирают;
- Три пенальти и удаление в Луцке, «Верес» набирает ход;
- Вторая лига: «Эпицентр» оступается, «Таврия» продолжает удивлять.
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Источник — ПФЛ
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