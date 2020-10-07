ВИДЕО. ВАРДИ: «Однажды я перешел в Лестер, остальное – история»

В этом видео нападающий клуба «Лестер Сити» и обладатель Золотой бутсы по итогам прошлого сезона АПЛ Джейми Варди ответит на несколько вопросов журналиста BBC Sport и бывшего футболиста Диона Даблина.

Он расскажет про свои тренировки, свое текущее положение в клубе и развитие своей футбольной карьеры.