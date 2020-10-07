Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец получает большое удовольствие от работы в Динамо»

Опытный наставник доволен, что удается работать в 75 лет

  • 07.10.2020 13:11
  • 2729 просмотров
  • 4 комментария
Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец получает большое удовольствие от работы в Динамо»
© Profimedia

Разван Луческу, сын тренера «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал, что 75-летний наставник получает большое удовольствие от работы в киевской команде.

«Это (работа в «Динамо») был его выбор, он всегда хочет соперничать - так он живет. Очень рад, что ему удалось добиться цели и вывести «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов».

«В группе предстоит сразиться с двумя грандами, но оба, кажется, сейчас не в лучшей форме. Посмотрим, станет ли это преимуществом».

«Для Мирчи Луческу преимуществом является то, что он в своем возрасте получает большое удовольствие от работы в «Динамо», от возможности противостоять таким командам. Кто еще в его возрасте может таким похвастаться?», - сказал Разван Луческу.

В группе Лиги чемпионов киевляне сыграют против «Барселоны», «Ювентуса» и «Ференцвароша».

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Источник — Digisport.ro

(15 голосов)

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Комментарии
    Kiziak
    online
      Kiziak, 07.10.2020 14:05
    +3
    Ну что-же, один раз поимел кое-кого!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 14:03
    -5
    Удовольствие от работы в помойке, удивительно.
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    Miroslav Scherbina
      Miroslav Scherbina, 07.10.2020 14:03
    +5
    не знал, что Маяковский первый фашист.
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 07.10.2020 13:43
    -9
    Мерзкий цыган
    Ссылка
    Miroslav Scherbina
      Miroslav Scherbina, 07.10.2020 14:03
    +5
    не знал, что Маяковский первый фашист.
    Ссылка
    Kiziak
    online
      Kiziak, 07.10.2020 14:05
    +3
    Ну что-же, один раз поимел кое-кого!
    Ссылка
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