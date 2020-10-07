Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец получает большое удовольствие от работы в Динамо»

Разван Луческу, сын тренера «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал, что 75-летний наставник получает большое удовольствие от работы в киевской команде.

«Это (работа в «Динамо») был его выбор, он всегда хочет соперничать - так он живет. Очень рад, что ему удалось добиться цели и вывести «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов».

«В группе предстоит сразиться с двумя грандами, но оба, кажется, сейчас не в лучшей форме. Посмотрим, станет ли это преимуществом».

«Для Мирчи Луческу преимуществом является то, что он в своем возрасте получает большое удовольствие от работы в «Динамо», от возможности противостоять таким командам. Кто еще в его возрасте может таким похвастаться?», - сказал Разван Луческу.

В группе Лиги чемпионов киевляне сыграют против «Барселоны», «Ювентуса» и «Ференцвароша».