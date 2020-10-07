ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал хавбека и подписал вратаря

«Мариуполь» объявил о подписании контракта с вратарем Олегом Кудриком.

23-летний вратарь в нынешнем сезоне сыграл в Кубке Украины, а также был в заявке на матчи УПЛ. Договор рассчитан на 3 года. Ранее Кудрик выступал за «Карпаты».

Кроме того, клуб подтвердил аренду хавбека «Шахтера» Вячеслава Танковского.

Ранее игрок дважды играл за «Мариуполь» на правах аренды.