Андрей ШЕВЧЕНКО: «Впервые такая ситуация, но будем противостоять Франции»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о проблемах команды из-за коронавируса и отсутствия целого ряда основных игроков.

«Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Но ничего, любой опыт полезен. Матч будет, выпустим тех, кто может играть. У ребят есть мотивация, а футбол должен продолжаться».

«Возможности перестраивать игру практические не будет, и это главный вопрос. Постараемся выставить команду, которая сможет противостоять Франции», - сказал Шевченко.