Андрей ШЕВЧЕНКО: «Впервые такая ситуация, но будем противостоять Франции»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о проблемах команды из-за коронавируса и отсутствия целого ряда основных игроков.
«Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Но ничего, любой опыт полезен. Матч будет, выпустим тех, кто может играть. У ребят есть мотивация, а футбол должен продолжаться».
«Возможности перестраивать игру практические не будет, и это главный вопрос. Постараемся выставить команду, которая сможет противостоять Франции», - сказал Шевченко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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