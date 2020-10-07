Андрей ШЕВЧЕНКО: «Впервые такая ситуация, но будем противостоять Франции»

Наставник сборной Украины надеется на игроков, оставшихся в команде

  • 07.10.2020 11:12
  • 967 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Впервые такая ситуация, но будем противостоять Франции»
© uaf.ua

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о проблемах команды из-за коронавируса и отсутствия целого ряда основных игроков.

«Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Но ничего, любой опыт полезен. Матч будет, выпустим тех, кто может играть. У ребят есть мотивация, а футбол должен продолжаться».

«Возможности перестраивать игру практические не будет, и это главный вопрос. Постараемся выставить команду, которая сможет противостоять Франции», - сказал Шевченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.10.2020 11:20
    0
    Алексей Романенко, 07.10.2020 11:18
    А кого довызывать на Германию будете?
    Разве что завтра.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 07.10.2020 11:18
    0
    А кого довызывать на Германию будете?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.10.2020 11:20
    0
    Алексей Романенко, 07.10.2020 11:18
    А кого довызывать на Германию будете?
    Разве что завтра.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 07.10.2020 11:18
    0
    А кого довызывать на Германию будете?
    Ссылка
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