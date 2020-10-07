ВИДЕО. В сборной Украины рассказали о ситуации с коронавирусом и вратарями

Украинская ассоциация футбола выпустила ролик, в котором рассказала о нынешней ситуации в национальной команде, в которой есть проблемы из-за случаев коронавируса.
В частности, заразились вратари Андрей Лунин, Андрей Пятов и Юрия Панькив, поэтому остался только Георгий Бущан.
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Источник — Sport.ua
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