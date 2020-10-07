Олег КОЖУШКО: «Черноморец должен играть в Премьер-лиге»

Полузащитник является игроком одесского «Черноморца» с сентября 2020 года

  • 07.10.2020 03:25
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Олег КОЖУШКО: «Черноморец должен играть в Премьер-лиге»
© ФК Черноморец. Олег Кожушко

Полузащитник Олег Кожушко является игроком одесского «Черноморца» с сентября 2020 года.

Родился 17 февраля 1998 года в Николаеве. Рост – 173 см, вес – 69 кг. Воспитанник «Торпедо» Николаев и «Днепра». Играл в командах: «Днепр», «Днепр-1», «Колос» Ковалевка. В юношеских сборных Украины провел 13 матчей, забил 1 гол.

ВИДЕО. Олег Кожушко рассказывает о своей карьере и планах на будущее.

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Источник — ФК Черноморец

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