Скандал на Ролан Гаррос. Россиянку подозревают в договорном матче

Французская прокуратура открыла расследование по матчу Яны Сизиковой

  • 07.10.2020 01:59
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Скандал на Ролан Гаррос. Россиянку подозревают в договорном матче
© ТАСС. Яна Сизикова

Расследование по поводу возможного договорного матча на Роллан Гаррос с участием российской теннисистки Яны Сизиковой открыла французская прокуратура.

В правоохранительные органы обратились представители букмекерских контор. Внимание букмекеров привлекли подозрительные ставки на матч первого круга парного турнира Roland Garros, в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл уступили румынкам Патриции Марии Тиг и Кристине-Андрее Миту (6:7, 4:6).

Ставки были сделаны на поражение Сизиковой и Бренгл в пятом гейме второго сета. Россиянка подавала в гейме и сделала две двойных ошибки, вместе с Бренгл они проиграли гейм всухую.

Точная сумма ставок неизвестна, однако сообщается, что она составляет несколько сотен тысяч евро.

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Источник — Спорт-Экспресс

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