ФОТО. Я скучаю по тебе. Бразильский новичок Динамо показал жену и детей

Киевское «Динамо» подписало контракт с бразильским атакующим полузащитником / нападающим Клейтоном (полное имя – Клейтон Да Силвейра Да Силва).

24-летний футболист, являющийся воспитанником клуба «Фигейренше», а также выступавший за «Атлетико-Минейро» и «Коринтианс», заявлен «бело-синими» на матчи украинской Премьер-лиги под 27-м номером.

Новичок «Динамо» поделился в соцсети Instagram фото с семьей и написал: «Я скучаю по своей любви! Мое все».

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