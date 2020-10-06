Криштиану РОНАЛДУ: «Представлять Португалию — всегда особенное чувство»

Португальский бомбардир готовится к товарищескому поединку с Испанией

  • 06.10.2020 23:25
  • 230 просмотров
  • 1 комментарий
Криштиану РОНАЛДУ: «Представлять Португалию — всегда особенное чувство»
© Instagram. Криштиану Роналду

35-летний бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду готовится к очередным матчам за сборную Португалии.

«Представлять нашу страну — всегда особенное чувство!», — написал Роналду, поделившись свежими фото с тренировки национальной команды.

В среду, 7-го октября, Португалия дома проведет товарищеский матч с Испанией. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 06.10.2020 23:31
    +1
    Это для нормального и порядочного человека, представлять свою страну- особенное чувство. Пусть некоторые наши футболисты почитают это, для которых клуб важнее своей сборной
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 06.10.2020 23:31
    +1
    Это для нормального и порядочного человека, представлять свою страну- особенное чувство. Пусть некоторые наши футболисты почитают это, для которых клуб важнее своей сборной
    Ссылка
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