Криштиану РОНАЛДУ: «Представлять Португалию — всегда особенное чувство»

35-летний бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду готовится к очередным матчам за сборную Португалии.
«Представлять нашу страну — всегда особенное чувство!», — написал Роналду, поделившись свежими фото с тренировки национальной команды.
В среду, 7-го октября, Португалия дома проведет товарищеский матч с Испанией. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Источник — Instagram
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