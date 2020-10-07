Александр ФИЛИППОВ: «В Бельгии люди живут футболом»

Нападающий «Сент-Трюйдена» дал интервью Sport.ua

  • 07.10.2020 09:00
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Александр ФИЛИППОВ: «В Бельгии люди живут футболом»
© ФК Сент-Трюйден. Александр Филиппов

Форвард «Сент-Трюйдена» рассказал об адаптации в бельгийском клубе, поблагодарил за помощь Романа Безуса, а также нашел сходство между бывшим и нынешним клубом.

— В игре с «Мехеленом» вы дебютировал в чемпионате Бельгии, а с «Кортрейком» — впервые вышли в старте. Какие эмоции испытываете?
— Эмоции положительные, потому что дебютировал за новую команду. Обидно только, что за эти две игры набрали всего 1 очко.

— В игре с «Кортрейком» «Сент-Трюйдену» удалось взять очко. Как расценил результат тренерский штаб?
— Все игроки и тренеры были расстроены, потому что мы хотели выиграть и имели достаточно возможностей, чтобы забить, но не хватило завершающего удара. Поэтому можно сказать потеряли два очка.

— Пока в двух матчах вы не забили. Есть ли у вас моменты по ходу поединков?
— Пока стопроцентных моментов не было, но в дальнейшем уверен, что обязательно будут.

— Как сыгрались с партнерами? Как приняла команда?
— Команда приняла хорошо, все подсказывают и помогают в разных ситуациях. Еще надо время, чтобы почувствовать партнеров, понять друг друга, поэтому работаем на тренировках для улучшения взаимопонимания на поле.

— Что удивило в чемпионате Бельгии? Как уровень команд, если сравнить с украинскими?
— Атмосфера на стадионах впечатляет. Видно, что в Бельгии люди живут футболом. Они создают отличную атмосферу и поддержку на протяжении всей игры. Тут больше физического футбола, меньше тактики. Все команды играют в футбол, никто не сидит на своей половине поля. Это сразу бросается в глаза, хоть я нахожусь тут не долгое время.

— С Евгением Макаренко из «Кортрейка» общались?
— С Женей поговорили после игры, он в общих чертах описал бельгийский футбол и сказал, что у «Сент-Трюйдена» хорошая команда.

— Может, с кем-то из украинцев в Бельгии еще связывались?
— Чаще общаюсь с Ромой Безусом, он играл в «Сент-Трюйдене». Когда я что-то не знаю, могу спросить об этом у него. Спасибо Роме за помощь (улыбается).

— Роман Яремчук оформил дубль за «Гент». Вы со следующих матчей готовы включиться в бомбардирскую гонку?
— Я об этом не думаю. Сейчас моя работа — наладить связь с партнерами, адаптироваться к здешнему футболу, постоянно играть и тогда уже ставить цели.

Видно, что Рома Яремчук - один из лидеров «Гента», у него хорошее понимание с партнерами и поэтому он уже тут как свой.

— На прошлой неделе «Гент» проиграл «Динамо» в Лиге чемпионов, а теперь разгромил оппонента 5:1. Сделали выводы?
— Игра на игру не приходится. И «Динамо» сейчас показывает очень хороший футбол, и «Гент» немного забуксовал. Думаю, «Динамо» выиграло заслуженно, но я смотрел игру «Гента» и они мне очень понравились.

— Перед переходом вы обратили внимание, что эмблемы «Сент-Трюйдена» и «Десны» похожи?
— Нет, на такой момент обратил внимание. Заметил схожесть, только когда увидел форму (смеется). Эмблемы действительно похожи.

— Следите ли за «Десной»? Как вам их успешные матчи с «Динамо» и «Шахтером»?
— Конечно, слежу! Смотрю все матчи «Десны» и всегда переживаю за эту команду. Они молодцы, как всегда, хорошо играют и добывают результат.

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Дмитрий Котков, Sport.ua

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