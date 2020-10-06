ФОТО. Папа Гуйе приехал в гости к Красникову

36-летний сенегальский защитник Папа Гуйе приехал в гости к владельцу «Металла» Евгению Красникову.

На протяжении карьеры Гуйе выступал за «Дуан», «Волынь», «Металлист», «Днепр», «Ростов», «Актобе» и «Карпаты». Последним клубом футболиста был «Днепр-1», цвета которого он защищал с 2019-го по 2020-й годы. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Цвета «Металлиста» Гуйе защищал с 2006-го по 2015-й годы. Евгений Красников тогда занимал пост спортивного директора харьковского клуба.