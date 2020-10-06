ФОТО. Папа Гуйе приехал в гости к Красникову

Экс-игрок «Металлиста» посетил Харьков

  • 06.10.2020 22:47
  • 1050 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Папа Гуйе приехал в гости к Красникову
© ФК Металлист Харьков. Папа Гуйе

36-летний сенегальский защитник Папа Гуйе приехал в гости к владельцу «Металла» Евгению Красникову.

На протяжении карьеры Гуйе выступал за «Дуан», «Волынь», «Металлист», «Днепр», «Ростов», «Актобе» и «Карпаты». Последним клубом футболиста был «Днепр-1», цвета которого он защищал с 2019-го по 2020-й годы. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Цвета «Металлиста» Гуйе защищал с 2006-го по 2015-й годы. Евгений Красников тогда занимал пост спортивного директора харьковского клуба.

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Источник — ФК Металл

(4 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.10.2020 23:16
    +1
    Forever_young_12, 06.10.2020 22:59
    Следующий визит к Сурку в куевскую питушатню
    от коли ти задихнешся в своєму обкніченому гандоні або удушишся вонючими газами, які йдуть від тебе, а, ху@євка?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 22:59
    -8
    Следующий визит к Сурку в куевскую питушатню
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.10.2020 23:16
    +1
    Forever_young_12, 06.10.2020 22:59
    Следующий визит к Сурку в куевскую питушатню
    от коли ти задихнешся в своєму обкніченому гандоні або удушишся вонючими газами, які йдуть від тебе, а, ху@євка?
    Ссылка
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